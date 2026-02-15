Итальянская горнолыжница взяла золото в гигантском слаломе на Играх

Бриньоне показала результат 2 минуты 13,50 секунды. Серебро разделили Теа Луиза Стьернесунд и шведка Сара Хектор

Федерика Бриньоне (Фото: Mattia Ozbot / Getty Images)

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала олимпийской чемпионкой в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Италии.

Спортсменка показала время 2 минуты 13,50 секунды.

С отставанием 0,62 секунды от победителя серебро разделили норвежка Теа Луиза Стьернесунд и шведка Сара Хектор.

Ранее на Олимпиаде в Италии Бриньоне взяла золото в супергиганте. На ее счету также две бронзы и серебро Игр.

Российский горнолыжник Семен Ефимов примет участие в слаломе 16 февраля.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.