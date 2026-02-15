Шипулин заявил, что не вернет золотую медаль эстафеты Олимпиады-2014

Глава СБР Майгуров ранее говорил, что в IBU требуют вернуть медали Игр-2014, которых россиян лишили из-за допинг-скандала. Шипулин сказал, что он завоевал эту награду и не вернет

Антон Шипулин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Чемпион мира 2017 года по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин заявил «Матч ТВ», что не собирается возвращать золотую медаль за эстафету на Олимпийских играх в Сочи после того, как победу россиян аннулировали из-за допинг-дела Евгения Устюгова.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) настойчиво требует от российской стороны возврата медалей. По словам Майгурова, это может быть одной из причин невозвращения российских биатлонистов на международные старты.

На вопрос о возврате награды Шипулин ответил: «Нет. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь».

Шипулин, Евгений Устюгов, Алексей Волков и Дмитрий Малышко в 2014-м выиграли мужскую эстафету на Играх. Второе место заняли немцы, третье — австрийцы.

Позднее Устюгова наказали на основании отклонений в биологическом паспорте и данных Московской антидопинговой лаборатории. Все его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14 аннулированы.

Шипулин — бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере в эстафете (2010), чемпион мира 2017 года в эстафете, с 2019 года — депутат Госдумы.