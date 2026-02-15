Шведский биатлонист взял золото в гонке преследования на Олимпиаде
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома взял золото в гонке преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Италии.
Спортсмен показал время 31 минута 11,9 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах.
С отставанием на 20,6 секунды от лидера вторым стал норвежец Стурла Холм Легрейд (один промах), бронзу взял француз Эмильен Жаклен (+29,7; три промаха).
На Играх-2022 в Пекине Понсилуома стал серебряным призером в масс-старте. Он также является двукратным чемпионом мира (2021, 2024).
Позднее 15 февраля пройдет гонка преследования на 10 км у женщин.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
