Шведский биатлонист взял золото в гонке преследования на Олимпиаде

Мартин Понсилуома показал время 31 минута 11,9 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал норвежец Стурла Холм Легрейд, третьим — француз Эмильен Жаклен

Мартин Понсилуома (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома взял золото в гонке преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен показал время 31 минута 11,9 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах.

С отставанием на 20,6 секунды от лидера вторым стал норвежец Стурла Холм Легрейд (один промах), бронзу взял француз Эмильен Жаклен (+29,7; три промаха).

На Играх-2022 в Пекине Понсилуома стал серебряным призером в масс-старте. Он также является двукратным чемпионом мира (2021, 2024).

Позднее 15 февраля пройдет гонка преследования на 10 км у женщин.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.