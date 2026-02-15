 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх в Италии. Его пригласили принять участие в показательных выступлениях, которые состоятся 21 февраля
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх в Италии. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан. Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами», — написал Гуменник.

23-летний фигурист занял шестое место на Олимпиаде. В сумме за короткую и произвольную программу он получил 271,21 балла — это его лучший результат в сезоне. В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков.

«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде
Спорт
Петр Гуменник

Золото в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, серебро — у японца Юмы Кагиямы, бронза — у его соотечественника Сун Сато. Фаворит Игр-2026 Илья Малинин из США дважды упал и занял восьмое место.

Россиянин получил приглашение принять участие в показательных выступлениях, которые состоятся 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.

После выступления на Играх он вошел в рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) сезона 2025/26, где занимает 92-е место с 709 очками. До Игр в Милане у Гуменника не было рейтинговых баллов из-за отсутствия выступлений на международных соревнованиях.

Гуменник — действующий чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при России, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров.

На Олимпийских играх в нейтральном статусе также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки представят короткую программу 17 февраля, произвольную — 19 февраля. Спортсменка уже прилетела в Милан.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Петр Гуменник Олимпиада-2026 фигурное катание
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
