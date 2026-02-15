 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
Петросян прилетела в Италию для участия в Олимпийских играх

Олимпиада-2026
На Олимпийских играх в Италии Петросян представит короткую программу 17 февраля, произвольную — 19 февраля
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская фигуристка Аделия Петросян прилетела в Милан (Италия) для участия в Олимпийских играх. Об сообщает «РИА Новости».

Самолет, на борту которого находились фигуристка и ее тренер Даниил Глейхенгауз, приземлился в аэропорту Милана в 09:45 по местному времени.

На Играх соревнования одиночниц начнутся 17 февраля. Петросян представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона, а произвольную — под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.

Петросян является двукратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник на Олимпиаде занял шестое место. Он получил приглашение принять участие в показательных выступлениях, которое состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.

Рената Утяева
Аделия Петросян фигурное катание Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
