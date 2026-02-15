Петросян прилетела в Италию для участия в Олимпийских играх
Российская фигуристка Аделия Петросян прилетела в Милан (Италия) для участия в Олимпийских играх. Об сообщает «РИА Новости».
Самолет, на борту которого находились фигуристка и ее тренер Даниил Глейхенгауз, приземлился в аэропорту Милана в 09:45 по местному времени.
На Играх соревнования одиночниц начнутся 17 февраля. Петросян представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона, а произвольную — под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.
Петросян является двукратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
Ранее российский фигурист Петр Гуменник на Олимпиаде занял шестое место. Он получил приглашение принять участие в показательных выступлениях, которое состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.
