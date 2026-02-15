 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Отец Гуменника рассказал, что гордится выступлением сына на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх в Италии с суммарным результатом 271,21 балла
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, занявшего шестое место на Олимпиаде в Италии, гордится выступлением сына на Играх. Об этом он заявил ТАСС.

«Я горжусь, что Петя хорошо выступил, все сделал чисто, не упал. Хороший прокат, собрал мужество и все, что мог, сделал. Следили по телеграм-каналу, там пишут, что прокат начался, какой элемент выполнен. Так мы и узнавали результат», — сказал Гуменник.

Он также добавил, что прокат Петра шикарный и лучше радоваться результату. По его мнению, «есть вещи, которые от нас не зависят, — обстоятельства» и «наши намерения иногда ограничиваются обстоятельствами».

В пятницу 23-летний фигурист чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде, набрав 184,49 балла. С суммарным результатом 271,21 балла он занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании. После короткой программы Гуменник шел на 12-й строчке.

Эксперты полагают, что россиянина засудили. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что «судьи Петру вообще ничего не дали», а заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз отметил, что то количество кьюшек (недокрута прыжка ровно в четверть оборота) и галок, которые поставили Гуменнику, остальным фигуристам простили.

«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде
Спорт
Петр Гуменник

Победу на Играх сенсационно одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58). Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Россиянин получил приглашение принять участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026. Шоу состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.

Гуменник является действующим чемпионом России, двукратным победителем финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

