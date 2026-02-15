Отец Гуменника рассказал, что гордится выступлением сына на Олимпиаде
Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, занявшего шестое место на Олимпиаде в Италии, гордится выступлением сына на Играх. Об этом он заявил ТАСС.
«Я горжусь, что Петя хорошо выступил, все сделал чисто, не упал. Хороший прокат, собрал мужество и все, что мог, сделал. Следили по телеграм-каналу, там пишут, что прокат начался, какой элемент выполнен. Так мы и узнавали результат», — сказал Гуменник.
Он также добавил, что прокат Петра шикарный и лучше радоваться результату. По его мнению, «есть вещи, которые от нас не зависят, — обстоятельства» и «наши намерения иногда ограничиваются обстоятельствами».
В пятницу 23-летний фигурист чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде, набрав 184,49 балла. С суммарным результатом 271,21 балла он занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании. После короткой программы Гуменник шел на 12-й строчке.
Эксперты полагают, что россиянина засудили. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что «судьи Петру вообще ничего не дали», а заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз отметил, что то количество кьюшек (недокрута прыжка ровно в четверть оборота) и галок, которые поставили Гуменнику, остальным фигуристам простили.
Победу на Играх сенсационно одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58). Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90).
Россиянин получил приглашение принять участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026. Шоу состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.
Гуменник является действующим чемпионом России, двукратным победителем финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
