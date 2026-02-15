Отец Гуменника рассказал, что гордится выступлением сына на Олимпиаде

Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх в Италии с суммарным результатом 271,21 балла

Петр Гуменник (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, занявшего шестое место на Олимпиаде в Италии, гордится выступлением сына на Играх. Об этом он заявил ТАСС.

«Я горжусь, что Петя хорошо выступил, все сделал чисто, не упал. Хороший прокат, собрал мужество и все, что мог, сделал. Следили по телеграм-каналу, там пишут, что прокат начался, какой элемент выполнен. Так мы и узнавали результат», — сказал Гуменник.

Он также добавил, что прокат Петра шикарный и лучше радоваться результату. По его мнению, «есть вещи, которые от нас не зависят, — обстоятельства» и «наши намерения иногда ограничиваются обстоятельствами».

В пятницу 23-летний фигурист чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде, набрав 184,49 балла. С суммарным результатом 271,21 балла он занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании. После короткой программы Гуменник шел на 12-й строчке.

Эксперты полагают, что россиянина засудили. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что «судьи Петру вообще ничего не дали», а заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз отметил, что то количество кьюшек (недокрута прыжка ровно в четверть оборота) и галок, которые поставили Гуменнику, остальным фигуристам простили.

Победу на Играх сенсационно одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58). Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Россиянин получил приглашение принять участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026. Шоу состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.

Гуменник является действующим чемпионом России, двукратным победителем финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.