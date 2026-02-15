Спортсмен из Латвии впервые в истории выиграл медаль на ОИ в шорт-треке

Спортсмен из Латвии впервые в истории выиграл медаль на Олимпиаде в шорт-треке

Робертc Крузбергс занял третье место на дистанции 1500 м. Голландец Йенс ван Ваут стал двукратным олимпийским чемпионом

Робертc Крузбергс (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Голландский шорт-трекист Йенс ван Ваут завоевал золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальном забеге 24-летний спортсмен показал результат 2 минуты 12,219 секунды.

Вторым стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи (2.12,304), бронза досталась латвийцу Робертcу Крузбергсу (2.12,376).

Российский шорт-трекист Иван Посашков выбыл на стадии 1/4 финала. Сменивший российское спортивное гражданство Даниил Ейбог, который представляет Узбекистан, попал в малый финал, где стал пятым.

Ван Ваут ранее на Играх выиграл золото на 1000 м.

24-летний Крузберг принес Латвии первую в истории Олимпийских игр медаль в шорт-треке.