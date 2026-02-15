Спортсмен из Латвии впервые в истории выиграл медаль на ОИ в шорт-треке
Голландский шорт-трекист Йенс ван Ваут завоевал золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финальном забеге 24-летний спортсмен показал результат 2 минуты 12,219 секунды.
Вторым стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи (2.12,304), бронза досталась латвийцу Робертcу Крузбергсу (2.12,376).
Российский шорт-трекист Иван Посашков выбыл на стадии 1/4 финала. Сменивший российское спортивное гражданство Даниил Ейбог, который представляет Узбекистан, попал в малый финал, где стал пятым.
Ван Ваут ранее на Играх выиграл золото на 1000 м.
24-летний Крузберг принес Латвии первую в истории Олимпийских игр медаль в шорт-треке.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»