 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 11 x 7,6 2 1,25 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,8 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Клуб КХЛ назначил третьего за сезон главного тренера

ХК «Сибирь» назначил главным тренером Ярослава Люзенкова
Ранее Ярослав Люзенков был назначен и. о. главного тренера «Сибири», заменив уволенного Вячеслава Буцаева
Ярослав Люзенков
Ярослав Люзенков (Фото: Пресс-служба ХК «Сибирь»)

Хоккейный клуб «Сибирь» утвердил Ярослава Люзенкова на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба КХЛ.

«На заседании попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь», которое состоялось 15 января, было принято решение: Ярослав Люзенков официально утвержден в должности главного тренера команды», — написано в сообщении.

В октябре «Сибирь» уволила главного тренера Вадима Епанчинцева в связи с неудовлетворительными результатами команды, а 14 ноября команда отправила в отставку Вячеслава Буцаева по той же причине. При нем новосибирский клуб занимал последнюю строчку турнирной таблицы КХЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера «Сибири».

При Люзенкове команда одержала 11 побед и вернулась в зону плей-офф. Сейчас «Сибирь» занимает восьмую строчку Восточной конференции турнирной таблицы «Фонбет» — КХЛ. После 46 игр на счету команды 41 очко.

Ранее 47-летний специалист возглавлял клуб Всероссийской хоккейной лиги «Динамо» (Санкт-Петербург), а также молодежные команды «Сибирские снайперы» (Новосибирск), «Локо» (Ярославль) и «Динамо» (Москва), с которым выиграл Кубок Харламова (трофей победителя плей-офф Молодежной хоккейной лиги).

Следующий матч «Сибирь» проведет 17 января против «Нефтехимика» (Нижнекамск).

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Рената Утяева
КХЛ хк сибирь
Материалы по теме
Лидер Западной конференции КХЛ проиграл, пропустив на последней минуте
Спорт
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ
Спорт
«Металлург» одержал крупнейшую победу в КХЛ в своей истории
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
ФСИН выступил с опровержением после данных о ходатайстве маньяка Шипилова Общество, 12:24
В США застопорилось принятие закона о регулировании крипторынка Крипто, 12:18
На Камчатке ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега с крыш Общество, 12:17
Стинг выплатил The Police почти $800 тыс в споре за авторские отчисления Общество, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Маск ограничил редактирование фото в Grok после скандала с «раздеванием» Life, 12:13
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Исландии сочли почти неизбежным вступление в ЕС из-за США и Гренландии Политика, 12:12
Клуб КХЛ назначил третьего за сезон главного тренера Спорт, 12:09
Главу отделения почты заподозрили в поджоге здания ради кражи ₽60 млн Общество, 12:06
Защита назвала «сырым» обвинение против главврача роддома в Кузбассе Общество, 12:05
Гибкие льготы в России: итоги исследования и основные тренды Компании, 12:00
Следствие запросило арест для завотделением роддома в Новокузнецке Общество, 11:57
Одиночество топ-менеджера: как расти дальше, если вы уже на пике карьеры Образование, 11:54