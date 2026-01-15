Клуб КХЛ назначил третьего за сезон главного тренера

Ранее Ярослав Люзенков был назначен и. о. главного тренера «Сибири», заменив уволенного Вячеслава Буцаева

Ярослав Люзенков (Фото: Пресс-служба ХК «Сибирь»)

Хоккейный клуб «Сибирь» утвердил Ярослава Люзенкова на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба КХЛ.

«На заседании попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь», которое состоялось 15 января, было принято решение: Ярослав Люзенков официально утвержден в должности главного тренера команды», — написано в сообщении.

В октябре «Сибирь» уволила главного тренера Вадима Епанчинцева в связи с неудовлетворительными результатами команды, а 14 ноября команда отправила в отставку Вячеслава Буцаева по той же причине. При нем новосибирский клуб занимал последнюю строчку турнирной таблицы КХЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера «Сибири».

При Люзенкове команда одержала 11 побед и вернулась в зону плей-офф. Сейчас «Сибирь» занимает восьмую строчку Восточной конференции турнирной таблицы «Фонбет» — КХЛ. После 46 игр на счету команды 41 очко.

Ранее 47-летний специалист возглавлял клуб Всероссийской хоккейной лиги «Динамо» (Санкт-Петербург), а также молодежные команды «Сибирские снайперы» (Новосибирск), «Локо» (Ярославль) и «Динамо» (Москва), с которым выиграл Кубок Харламова (трофей победителя плей-офф Молодежной хоккейной лиги).

Следующий матч «Сибирь» проведет 17 января против «Нефтехимика» (Нижнекамск).