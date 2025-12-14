Российским бобслеистам запретили общаться со СМИ на турнирах IBSF

Бобслеистам и скелетонистам из России запретили общаться со СМИ на турнирах IBSF

Владислав Семенов (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Получившие нейтральный статус российские бобслеисты и скелетонисты не имеют права общаться с журналистами на соревнованиях под эгидой международной федерации (IBSF), следует из условий допуска, опубликованных на сайте организации.

В частности, российские спортсмены и их обслуживающий персонал не могут проходить через микст-зону (где журналисты встречают участников после выступления) и участвовать в пресс-конференциях, а национальной федерации запрещено публиковать какие-либо материалы, связывающие нейтральных спортсменов с Россией.

IBSF также запретила использовать какие-либо флаги для идентификации нейтральных спортсменов, в случае их награждения не будет звучать какой-либо гимн, а в медальной таблице для них не будет указано никакой категории.

Во многих других видах спорта вместо национального гимна в случае победы россиян включали гимн международной федерации, а на Олимпиаде в Париже у нейтральных спортсменов был бирюзовый флаг с аббревиатурой AIN.

Российских бобслеистов и скелетонистов допустили после октябрьского вердикта апелляционного трибунала IBSF. Первые спортсмены получили нейтральный статус только 12 декабря.

В список допущенных попали скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков, а также бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных.

На последних двух Олимпиадах у россиян только одна медаль в этих двух видах спорта — серебро скелетониста Никиты Трегубова в Пхёнчхане.