Зарплаты футболистов несправедливы. Партнер ФИФА назвал «реальные» суммы

Партнер ФИФА сообщил о завышенных зарплатах игроков и назвал справедливую сумму
Лидер рейтинга CIES, нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, должен заработать €22,8 млн в 2025 году, если учитывать его спортивные показатели за последний год. Но в клубе ему платят на €8,4 млн больше. CIES назвал «честные» зарплаты
Фото: Michael Regan / Getty Images
Фото: Michael Regan / Getty Images

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список из 100 футболистов, которые должны, согласно его расчетам, получать самые высокие зарплаты в зависимости от их спортивных достижений. При этом рассчитанные суммы зачастую заметно отличаются от тех, что футболисты получают..

Модель CIES учитывает спортивные показатели игроков за последний год: время на поле, уровень матчей, регулярность выхода в стартовом составе и основную позицию игрока. Эту модель CIES разработал на данных о переговорах по почти 2 тыс. контрактов.

Согласно CIES, прогнозируемая заработная плата футболиста рассчитывается на основе таких факторов:
— Отношение официальных сыгранных минут к среднему уровню матчей за последние 365 дней.
— Процент матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.

CIES при этом не уточняет, располагает ли реальными данными из контрактов, учитывает ли прописанные там бонусы и условия.

Лидером списка является игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, чья «заслуженная», как считают авторы исследования, годовая зарплата (до уплаты налогов) составляет €22,8 млн — и это только фиксированная часть.

Эта сумма на 40% ниже реальной зарплаты игрока, но «Реал» мог ее предложить, поскольку француз достался команде бесплатно, а также потому что может приносить доход за пределами поля благодаря статусу суперзвезды, считают в CIES.

Согласно данным Capology, французский нападающий получает €31,2 млн в год (до вычета налогов и без учета бонусов), что делает его самым высокооплачиваемым игроком в «Реале Мадрид».

В конце рейтинга расположились полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз и форвард «Милана» Рафаэл Леау, оба оцененные в €9,3 млн. При этом годовой оклад текущего года Йылдыза составляет €3 млн, а Леау получает €6,4 млн.

Стоит отметить, что российские игроки из топ-5 европейских лиг — полузащитник «Монако» Александр Головин и голкипер ПСЖ Матвей Сафонов — не попали в первую сотню рейтинга.

Среди игроков из стран бывшего СССР в список вошли грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия и армянский полузащитник «Интернационале» Генрих Мхитарян. Их доходы были оценены в €16,2 млн (реальный оклад €16,4 млн) и €11,1 млн (при €4,9 млн) соответственно.

«РБК Спорт» сопоставил расчеты CIES и фактические зарплаты футболистов в 2025 году, представленные Capology.

Топ-20 футболистов рейтинга CIES

  1. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 22,8 млн (€31,2 млн — настоящий оклад, по данным Capology)
  2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — €17,9 млн (€20,8 млн)
  3. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — €17,5 млн (€20,8 млн)
  4. Жуан Невеш (ПСЖ) — €17,3 млн (€5,8 млн)
  5. Доминик Собослаи («Ливерпуль») — €17,1 млн (6,2 млн)
  6. Усман Дембеле (ПСЖ) — €16,9 млн (€18,2 млн)
  7. Хулиан Альварес («Атлетико Мадрид) — €16,9 млн (€12,5 млн)
  8. Лаутаро Мартинес («Интер») — €16,7 млн (€16,7 млн)
  9. Ламин Ямаль («Барселона») — €16,7 млн (€16,7 млн)
  10. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — €16,2 млн (€20,8 млн)
  11. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) — €16,2 млн (€16,4 млн)
  12. Маркус Тюрам («Интер») — €16 млн (€7,7 млн)
  13. Луис Диас («Бавария») — €15,7 млн (€14 млн)
  14. Гарри Кейн («Бавария») — €15,7 млн (€25 млн)
  15. Коди Гакпо («Ливерпуль») — €15,5 млн (€13 млн)
  16. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид») — €15,3 млн (€12,5 млн)
  17. Бредли Баркола (ПСЖ) — €15,3 млн (€7,3 млн)
  18. Рафинья Беллоли («Барселона) — €15,3 млн (€16,7 млн)
  19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €15,2 млн (€27,3 млн)
  20. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — €15,1 млн (€7,8 млн)

CIES является партнером ФИФА, с 2004 года они осуществляют совместную международную программу по спортивному менеджменту.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол зарплата Килиан Мбаппе ФИФА

