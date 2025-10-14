 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Торпедо Велес 1 1,52 x 3,95 2 5,9 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Факел Урал 1 2,65 x 2,95 2 2,8 Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,3 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,8 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,57 x 4,2 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 5 x 3,5 2 1,77 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,8 x 3,4 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,42 x 4,7 2 7,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Журналист сообщил о «положительном знаке» в состоянии Шумахера

Журналист L'Equipe Стефан Л'Эрмитт отметил, что Шумахер в этом году расписался на шлеме для благотворительной акции, и это были первые положительные новости за долгое время
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер (Фото: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images)

В состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, не появлявшегося на публике после тяжелой травмы головы в 2013 году, есть позитивные сдвиги, заявил в интервью RTL журналист L'Equipe Стефан Л'Эрмитт.

«В этом году он расписался на шлеме. Это было сделано для благотворительной акции. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни», — цитирует Л'Эрмитта Daily Mail.

Л'Эрмитт добавил, что до сих пор никто не видел, как он ходит или говорит. «Так что мы имеем дело с человеком, который еще дышит, который, возможно, немного общается с семьей, но мы не можем точно сказать, что у него все хорошо», — сказал журналист.

Ранее Daily Mail сообщала, что Шумахер подписал шлем, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Джеки Стюарта «Гонка против деменции». Тогда отмечалось, что жена Шумахера Коринн помогла ему это сделать.

56-летний Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». В декабре 2013 года гонщик серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В документальном фильме, который в 2021 году вышел на Netflix, жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 Михаэль Шумахер
Материалы по теме
Ferrari Михаэля Шумахера продали на аукционе более чем за $18 млн
Бизнес
Журналист сообщил о «печальном состоянии» Шумахера
Спорт
Хэмилтон против Шумахера. Кто лучший гонщик в истории «Формулы-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Какие функции стали доступны клиенту в мобильных финансовых сервисах Радио РБК, 11:06
ФАС согласовала покупку бизнеса сети гипермаркетов «О'кей» Бизнес, 11:04
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
Какой получилась игра Ghost of Yotei Life, 11:00
Платную дорогу от Новой Риги в Москве построят за ₽77,5 млрд Общество, 10:56
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин Спорт, 10:51
В Финляндии построили завод для обслуживания истребителей F-35 Политика, 10:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Удар по цепочкам: кому не хватит редкоземельных металлов из КитаяПодписка на РБК, 10:43
Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жилье в Москве Недвижимость, 10:42
Как удержать ценного сотрудника, когда денег на повышение зарплаты нетПодписка на РБК, 10:41
«СберМобайл» сообщил о росте абонентской базы до 4,6 млн клиентов Отрасли, 10:37
Дебютант ЧМ по футболу попал в сборную Кабо-Верде через LinkedIn Спорт, 10:34
Bloomberg узнал о позиции ЕС по помощи Украине за счет российских активов Политика, 10:33