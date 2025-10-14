Журналист сообщил о «положительном знаке» в состоянии Шумахера

Журналист L'Equipe Стефан Л'Эрмитт отметил, что Шумахер в этом году расписался на шлеме для благотворительной акции, и это были первые положительные новости за долгое время

Михаэль Шумахер (Фото: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images)

В состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, не появлявшегося на публике после тяжелой травмы головы в 2013 году, есть позитивные сдвиги, заявил в интервью RTL журналист L'Equipe Стефан Л'Эрмитт.

«В этом году он расписался на шлеме. Это было сделано для благотворительной акции. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни», — цитирует Л'Эрмитта Daily Mail.

Л'Эрмитт добавил, что до сих пор никто не видел, как он ходит или говорит. «Так что мы имеем дело с человеком, который еще дышит, который, возможно, немного общается с семьей, но мы не можем точно сказать, что у него все хорошо», — сказал журналист.

Ранее Daily Mail сообщала, что Шумахер подписал шлем, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Джеки Стюарта «Гонка против деменции». Тогда отмечалось, что жена Шумахера Коринн помогла ему это сделать.

56-летний Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». В декабре 2013 года гонщик серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В документальном фильме, который в 2021 году вышел на Netflix, жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.