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Американская футболистка рассказала, сколько тратит в месяц в Москве

Футболистка из США Уильям: я трачу более ₽100 тыс. в месяц на жизнь в Москве
Выступающая за «Динамо» Кайлан Уильямс заявила, что минимум в месяц у нее уходит 100 тыс. руб.
Кайлан Уильямс
Кайлан Уильямс (Фото: w.fcdynamo.ru)

Американская футболистка «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала в интервью «Чемпионату», что жизнь в Москве обходится ей минимум в 100 тыс. руб. в месяц.

«В Москве — 100–120 тыс. руб. На оплату квартиры — с водой, электричеством, Wi-Fi — уходит примерно тысяч 60. Остальное — продукты, проезд. Но это прямо по минимуму», — сказала 26-летняя Уильямс.

Американка выступает в России с 2021 года. В своем первом сезоне она выиграла чемпионат страны в составе московского «Локомотива». В команду перешла в январе 2023-го.

В прошлом году футболист «Спартака» Никита Чернов в интервью «РБК Спорт» признался, что тратит в месяц 600–700 тыс. руб. Ранее полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян говорил, что для комфортной жизни в Испании ему необходимо €2 тыс. (около 200 тыс. руб.), главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что, если потратит в месяц больше €500 (около 50 тыс. руб.), это уже будет много. Голкипер «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок говорил, что ему для жизни достаточно 30 тыс. руб. в месяц. Бывший игрок сборной России Юрий Жирков тратит 1 млн руб., а Александр Кержаков — «сильно меньше» 300 тыс. руб. в месяц.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва Кайлан Уильямс Москва
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