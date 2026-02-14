 Перейти к основному контенту
Реклама
Олимпиада-2026⁠,
Организаторы Олимпиады организовали дополнительную поставку презервативов

Сюжет
Олимпиада-2026
Все 10 тыс. средств контрацепции, заготовленных для спортсменов, закончились за три дня. В МОК это связали с активным празднованием Дня всех влюбленных
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо объявили о дополнительной поставке средств контрацепции после того, как первоначальный запас был полностью исчерпан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление оргкомитета.

Ранее газета La Stampa сообщила, что 10 тыс. бесплатных презервативов, предназначенных для спортсменов, разобрали всего за три дня. В Олимпийской деревне проживает около 2,8 тыс. атлетов.

Марк Адамс, занимающий должность директора по коммуникациям в Международном олимпийском комитете (МОК), заявил журналистам, что дефицит может быть вызван празднованием Дня святого Валентина 14 февраля.

В оргкомитете признали, что запасы были исчерпаны из-за «более высокого, чем ожидалось, спроса». В официальном заявлении говорится: «Дополнительные запасы доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Запасы будут постоянно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить их доступность».

Мексиканский фигурист Донован Каррильо признался, что был удивлен: «Я увидел это только сегодня утром. Я был в шоке, как и все остальные».

Горнолыжница из Мадагаскара Мьялитьяна Клерк рассказала, что в ее здании ничего не осталось: «У входа в каждое здание было много коробок, и каждый день из них что-то исчезало».

Игры завершатся 22 февраля.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Олимпиада-2026
