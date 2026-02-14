Сборная Финляндии по хоккею обыграла Италию на Олимпиаде со счетом 11:0
Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Италии в матче заключительного, третьего тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы В завершилась со счетом 11:0.
Шайбы забросили Себастьян Ахо (7-я и 44-я минуты), Микаэль Гранлунд (10-я, 38-я), Каапо Какко (11-я, 28-я), Йоэль Кивиранта (25-я, 58-я), Миро Хейсканен (42-я), Арттури Лехконен (42-я) и Йоэль Армиа (54-я).
Это самая результативная игра на нынешнем олимпийском турнире.
Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.
Сборная Финляндии (шесть очков), действующий олимпийский чемпион, заняла второе место в группе. Лучшей стала Словакия (шесть), на третьей строчке Швеция (шесть), на четвертой — Италия (ноль).
