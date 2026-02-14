Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду

Российская фигуристка прибудет в Милан утром 15 февраля вместе с хореографом группы Этери Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом

Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку на катке своей группы в день отъезда на Олимпийские игры в Милане. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Вместе с фигуристкой в Италию отправится хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Прибытие в Милан ожидается утром 15 февраля.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России. Путевку на Олимпиаду она завоевала в сентябре 2025 года.

На Играх в Милане соревнования женщин-одиночниц начнутся 17 февраля с короткой программы. Петросян представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона, а произвольную — под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.