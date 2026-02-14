Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку на катке своей группы в день отъезда на Олимпийские игры в Милане. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.
Вместе с фигуристкой в Италию отправится хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Прибытие в Милан ожидается утром 15 февраля.
Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России. Путевку на Олимпиаду она завоевала в сентябре 2025 года.
На Играх в Милане соревнования женщин-одиночниц начнутся 17 февраля с короткой программы. Петросян представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона, а произвольную — под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»