Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,37 x 5,2 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2,05 x 3,35 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,05 x 17 2 31 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,55 x 2,85 2 3,25 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,16 x 7,8 2 17 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,6 x 5,8 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Сборная Словакии с тремя игроками из КХЛ вышла в 1/4 финала на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Словаки выиграли группу со Швецией, Финляндией и Италией и напрямую вышли в 1/4 финала
Игроки сборной Словакии
Игроки сборной Словакии (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Италии со счетом 11:0 в матче заключительного, третьего тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, но заняла лишь второе место в группе.

Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.

Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии
Спорт
Фото:Alexander Nemenov - Pool / Getty Images

В группе В сложилась интересная ситуация — у Италии ночь очков, а Финляндия, Швеция и Словакия набрали по шесть. Поэтому пришлось считать дополнительные показатели между ними тремя, чтобы расставить команды по местам. По разнице забитых и пропущенных голов Словакия оказалась на первом месте, Финляндия — на втором, Швеция — на третьем.

Примечательно, что ранее в субботу словаки уступили шведам со счетом 3:5, но забили за 39 секунд до сирены и благодаря этой шайбе выиграли группу.

В сборной Словакии выступают сразу три игрока из КХЛ — защитник Мартин Гернат («Локомотив»), а также форварды Адам Ружичка («Спартак») и Адам Лишка («Северсталь»). В трех матчах у Ружички два гола и одна передача, у Герната — 1+3, у Лишки — 0+2.

Хоккей Олимпиада-2026 КХЛ
