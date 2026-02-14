Сборная Словакии с тремя игроками из КХЛ вышла в 1/4 финала на Олимпиаде
Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Италии со счетом 11:0 в матче заключительного, третьего тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, но заняла лишь второе место в группе.
Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.
В группе В сложилась интересная ситуация — у Италии ночь очков, а Финляндия, Швеция и Словакия набрали по шесть. Поэтому пришлось считать дополнительные показатели между ними тремя, чтобы расставить команды по местам. По разнице забитых и пропущенных голов Словакия оказалась на первом месте, Финляндия — на втором, Швеция — на третьем.
Примечательно, что ранее в субботу словаки уступили шведам со счетом 3:5, но забили за 39 секунд до сирены и благодаря этой шайбе выиграли группу.
В сборной Словакии выступают сразу три игрока из КХЛ — защитник Мартин Гернат («Локомотив»), а также форварды Адам Ружичка («Спартак») и Адам Лишка («Северсталь»). В трех матчах у Ружички два гола и одна передача, у Герната — 1+3, у Лишки — 0+2.
