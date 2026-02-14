Арутюнян нокаутировал Юновидова и стал временным чемпионом WBA

Российский боксер нокаутировал соотечественника в бою за титул WBA

Вартан Арутюнян одержал досрочную победу над Георгием Юновидовым техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте

Вартан Арутюнян (Фото: RCC: MMA & Boxing)

Российский боксер Вартан Арутюнян завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,7 кг (бриджервейт).

В 12-раундовом поединке, который прошел 14 февраля в рамках шоу RCC Boxing Promotions в Челябинске, он победил соотечественника Георгия Юновидова техническим нокаутом в 6-м раунде.

Юновидов, проводивший первую защиту пояса WBA, побывал в нокдауне в четвертом раунде.

26-летний Арутюнян одержал 12-ю победу в карьере и остается непобежденным. До боя он занимал восьмую строчку в рейтинге WBA.

33-летний Юновидов потерпел второе поражение в карьере при 11 победах (семь — нокаутом). Он завоевал временный пояс в мае 2025 года, победив Евгения Романова техническим нокаутом.

Полноценным чемпионом WBA в этой весовой категории является трехкратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр — 2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов.

В другом поединке турнира временный пояс WBA в весе до 57,15 кг (во втором полулегком весе) завоевал россиянин Эльнур Самедов. Он победил колумбийца Джона Ленона Гутьерреса техническим нокаутом в 11-м раунде. Для Самедова эта победа стала 22-й в карьере при одном поражении. Гутьеррес потерпел первое поражение в профи (11 побед). Самедов теперь является обязательным претендентом на титул чемпиона мира, которым владеет американец Брендон Фигероа.