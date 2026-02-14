 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Слуцкий объяснил, почему не хочет возвращаться к работе в РПЛ

Слуцкий: «Я на сегодняшний день вообще не готов возвращаться к работе в России»
Бывший тренер ЦСКА и сборной России, ныне возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», заявил, что не готов возвращаться в российский футбол. По словам Слуцкого, текущие условия работы в Китае полностью его устраивают
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «За деньги» рассказал, что в ближайшее время не планирует возвращаться к работе в России.

«Я на сегодняшний день вообще не готов возвращаться в Россию. Меня все время удивляет эта история. Все, кого я встречаю, говорят: «Ты же, наверное, хочешь, ты же мечтаешь, варианты же…» — рассказал Слуцкий.

Он описал плюсы работы в Китае: «Я работаю в Китае, на наши игры ходят по 50 тыс. человек, мы каждый год боремся за чемпионство, на гостевые матчи ездят от 3 до 10 тыс. человек, мы играем в азиатской Лиге чемпионов, я много путешествую, живу в самом технологичном городе мира, получаю великолепную зарплату (в России, скорее всего, получал бы меньше), у нас растет большая группа игроков, которые попали в сборную Китая».

Также Слуцкий прокомментировал возможные варианты трудоустройства в России: «Почему я должен мечтать, сидеть и думать: «Господи, «Оренбург», позови меня пожалуйста». Он добавил, что совокупность факторов в его профессиональной жизни не заставляет его думать о возвращении.

«Я за российский футбол, многое делаю для его развития, но сегодня мне очень комфортно там, где я работаю, и мыслей о возвращении, пока меня оттуда не выгонят, особо не возникает», — резюмировал специалист.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, на протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс», «Рубин» и другие клубы. С 2023 года он тренирует «Шанхай Шэньхуа». Его контракт с китайской командой рассчитан до конца 2027 года. Под руководством россиянина клуб выиграл два Суперкубка страны.

Екатерина Халимовская
Футбол Леонид Слуцкий Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Шанхай Шэньхуа
