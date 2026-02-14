 Перейти к основному контенту
Реклама
Олимпиада-2026⁠,
0

В World Curling ответили на слова шведов о жульничестве Канады на Играх

Федерация керлинга ужесточила правила контроля на ОИ после жалобы шведов
Сюжет
Олимпиада-2026
Шведы заявили, что канадский спортсмен нарушил правила, повторно прикасаясь к камням после броска. В связи с этим на всех площадках теперь будут присутствовать два дополнительных судьи, которые будут следить за соблюдением правил
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Всемирная федерация керлинга (World Curling) объявила об ужесточении контроля за соревнованиями на Олимпийских играх 2026 года в Италии после жалобы мужской сборной Швеции на действия канадской команды в матче группового этапа. Об этом сообщается на сайте федерации.

Ранее главный тренер шведской команды Фредрик Линдберг обвинил сборную Канады в жульничестве.

В пятницу встреча между Швецией и Канадой завершилась со счетом 8:6 в пользу канадцев. Представители шведской команды заявили, что игроки сборной Канады повторно касались камня после броска, что запрещено правилами. Судьи не вмешались, однако позже появились видеодоказательства того, что канадский керлингист Марк Кеннеди трогал камень, который находился в игре.

В World Curling пояснили, что судьи не зафиксировали нарушений во время игры, а федерация не использует видеоповторы для пересмотра решений.

«Судьи находятся в конце каждой линии и физически не могут видеть все нарушения, связанные с вводом камней. Однако, когда им сообщают о проблемах, они занимают позицию, с которой могут наблюдать за броском с трех сторон. За время наблюдения во время пятничной вечерней игрой нарушений зафиксировано не было», — говорится в заявлении.

Начиная с субботней дневной сессии, 14 февраля, два официальных лица будут перемещаться между всеми четырьмя площадками и наблюдать за бросками. В федерации признали, что физически невозможно разместить судей для контроля всех линий при каждом броске, но усиление наблюдения должно снизить риск нарушений.

Помимо изменений в контроле, World Curling вынесла устное предупреждение канадской стороне «в связи с высказываниями одного из канадских игроков во время матча». Представителям команды дали понять, что дальнейшее неподобающее поведение повлечет дополнительные санкции вплоть до отстранения.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
керлинг Олимпиада-2026
