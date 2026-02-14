 Перейти к основному контенту
Реклама
Олимпиада-2026⁠,
0

Американский конькобежец Штольц выиграл второе золото на Олимпиаде-2026

Сюжет
Олимпиада-2026
После победы на дистанции 1000 м 21-летний Джордан Штольц также стал лучшим на 500-метровке
Джордан Штольц
Джордан Штольц (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Американский конькобежец Джордан Штольц победил с олимпийским рекордом на дистанции 500 м на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Его результат составил 33,77 секунды. Американец является также мировым рекордсменом на этой дистанции (33,61).

Второе время показал Еннинг де Бо (отставание 0,11 секунды) из Нидерландов, бронза досталась канадцу Лорану Дюбрею (+0,49).

Ранее на Играх Штольц завоевал золото на дистанции 1000 м.

21-летний Штольц является шестикратным чемпионом мира, причем на ЧМ-2023 и ЧМ-2024 он выиграл по три дистанции — 500, 1000 и 1500 м.

Из российских конькобежцев на Олимпиаде-2026 еще выступит Анастасия Семенова — в масс-старте 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
конькобежцы Олимпиада-2026
