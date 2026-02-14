Вяльбе заявила, что «Гонка Легкова» круче Олимпиады

Глава Федерации лыжных гонок России отметила, что получает невероятные эмоции от «Гонки Легкова» — фестиваля, который проходит в «Лужниках» с 13 по 15 февраля

Елена Вяльбе (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Фестиваль «Гонка Легкова» интереснее Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заявил журналиста глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Самые невероятные эмоции от праздника. Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там», — цитирует Вяльбе ТАСС.

На Играх-2026 выступают два российских лыжника в нейтральном статусе — Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Пока лучший результат показал Коростелев, ставший четвертым в скиатлоне.

«Гонка Легкова» проходит в рамках проекта «Зима в Москве» с 13 по 15 февраля на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе «Лужники».

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира. ФЛГР она возглавляет с 2010 года.