Вяльбе заявила, что «Гонка Легкова» круче Олимпиады
Фестиваль «Гонка Легкова» интереснее Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заявил журналиста глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Самые невероятные эмоции от праздника. Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там», — цитирует Вяльбе ТАСС.
На Играх-2026 выступают два российских лыжника в нейтральном статусе — Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Пока лучший результат показал Коростелев, ставший четвертым в скиатлоне.
«Гонка Легкова» проходит в рамках проекта «Зима в Москве» с 13 по 15 февраля на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе «Лужники».
Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира. ФЛГР она возглавляет с 2010 года.
