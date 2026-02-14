«Лада» первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ
Тольяттинская «Лада» потерпела выездное поражение от казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ и лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф.
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
В составе победителей шайбы забросили Иэн Маккошен (6-я минута), Кирилл Панюков (13), Семен Симонов (15), Райли Уолш (46) и Тайс Томпсон (49). У гостей отличились Андрей Чивилев (2), Александр Лукин (35) и Тайлер Граовац (50).
После проигрыша в основное время казахстанской команде у тольяттинцев не осталось математических шансов попасть в плей-офф КХЛ. «Лада» стала первой командой, потерявшей возможность на выход в плей-офф в текущем сезоне.
«Барыс» набрал 44 очка в 57 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 39 очками после 57 матчей расположилась на десятой строчке на Западе.
В следующем матче «Барыс» 17 февраля примет магнитогорский «Металлург», «Лада» в этот же день в Тольятти сыграет с ЦСКА.
