Спорт⁠,
0

«Лада» первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ

«Лада» проиграла «Барысу» и первой в сезоне лишилась шансов на плей‑офф КХЛ
Тольяттинская команда уступила казахстанскому «Барысу» со счетом 3:5
Тайлер Граовац
Тайлер Граовац (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Тольяттинская «Лада» потерпела выездное поражение от казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ и лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф.

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Иэн Маккошен (6-я минута), Кирилл Панюков (13), Семен Симонов (15), Райли Уолш (46) и Тайс Томпсон (49). У гостей отличились Андрей Чивилев (2), Александр Лукин (35) и Тайлер Граовац (50).

После проигрыша в основное время казахстанской команде у тольяттинцев не осталось математических шансов попасть в плей-офф КХЛ. «Лада» стала первой командой, потерявшей возможность на выход в плей-офф в текущем сезоне.

«Барыс» набрал 44 очка в 57 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 39 очками после 57 матчей расположилась на десятой строчке на Западе.

В следующем матче «Барыс» 17 февраля примет магнитогорский «Металлург», «Лада» в этот же день в Тольятти сыграет с ЦСКА.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Лада КХЛ ХК Барыс
