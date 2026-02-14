Норвежская биатлонистка Киркейде завоевала золото в спринте на Олимпиаде
Норвежская биатлонистка Марен Киркейде завоевала золото в спринте на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Дистанцию 7,5 км 22-летняя спортсменка пробежала за 20 минут 40,8 секунды, не совершив промахов на двух огневых рубежах.
Второе место заняла француженка Осеан Мишлон (отставание 3,8 секунды; без промахов), третьей стала ее соотечественница Лу Жанмонно (+23,7; 1).
Четвертой неожиданно стала болгарка Милена Тодорова (+40,0; 1).
Киркейде является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в эстафете и бронзовым в масс-старте.
Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.
