Норвежская биатлонистка Киркейде завоевала золото в спринте на Олимпиаде

Серебро и бронза достались француженкам Осеан Мишлон и Лу Жанмонно

Марен Киркейде (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежская биатлонистка Марен Киркейде завоевала золото в спринте на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Дистанцию 7,5 км 22-летняя спортсменка пробежала за 20 минут 40,8 секунды, не совершив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место заняла француженка Осеан Мишлон (отставание 3,8 секунды; без промахов), третьей стала ее соотечественница Лу Жанмонно (+23,7; 1).

Четвертой неожиданно стала болгарка Милена Тодорова (+40,0; 1).

Киркейде является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в эстафете и бронзовым в масс-старте.

Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.