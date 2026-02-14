 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Впервые в истории ВХЛ вратарь забросил шайбу

Дианов стал первым вратарем в истории ВХЛ, забросившим шайбу в матче
Никита Дианов из «Динамо-Алтай» на последней минуте поразил пустые ворота соперника
Никита Дианов
Никита Дианов (Фото: ХК «Динамо-Алтай»)

Вратарь барнаульского «Динамо-Алтай» Никита Дианов в домашнем матче против «Омских Крыльев» забросил шайбу, став первым голкипером, которому удалось это сделать за все время существования Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Динамо-Алтай». Дианов отличился на последней минуте третьего периода, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока. Голкипер точным броском от своих ворот отправил шайбу в пустые ворота «Омских Крыльев», установив окончательный счет.

24-летний Дианов — воспитанник омского «Авангарда». В ВХЛ он дебютировал в сезоне-2021/22 в составе «Омских Крыльев». С сезона-2023/24 голкипер защищает ворота «Динамо-Алтай». В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, одержав три победы.

«Динамо-Алтай» с 41 очком после 53 игр занимает 29-е место в турнирной таблице ВХЛ. «Омские Крылья» находятся на пятом месте с 65 очками после 52 матчей.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
