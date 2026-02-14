Плющенко оценил выступление Петра Гуменника

Плющенко: Был бы у Гуменника рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой

Евгений Плющенко высоко оценил выступление Петра Гуменника, который занял итоговое шестое место, и выразил уверенность, что при других обстоятельствах россиянин мог бы бороться за медаль

Петр Гуменник (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил «Спорт-Экспрессу», что Петр Гуменник мог стать бронзовым призером Игр в Милане, если бы имел международный рейтинг. По словам Плющенко, российскому фигуристу занизили компоненты.

Тренер отметил, что Гуменник чисто исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе и справился с колоссальным давлением — выступал без флага и гимна, в первой разминке, с экстренно замененной музыкой. «На Играх-2026 лишь он и Шайдоров чисто откатали в произвольной весь свой контент. Был бы у Пети международный рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой. Эти 3,75 балла на компонентах ему, конечно, люто зажали», — сказал Плющенко.

Он порадовался, что в сборной России есть такой боец, как Гуменник, и выразил надежду, что в следующем олимпийском цикле он сможет бороться за медали на равных. Плющенко назвал шестое место для дебютанта Олимпиады «прекрасным результатом» и поздравил тренера фигуриста Веронику Дайнеко.

Также Плющенко подробно разобрал сенсационное падение фаворита Ильи Малинина, который рухнул на восьмое место. По его словам, американцу не стоило рисковать с четверным акселем — это нарушило всю программу. Причину провала Плющенко видит в колоссальном психологическом давлении и всеобщем ажиотаже вокруг первой Олимпиады Малинина.

Триумф Михаила Шайдорова из Казахстана, завоевавшего золото, тренер назвал «оглушительной сенсацией». Он особо отметил заслуги тренера чемпиона Алексея Урманова, с которым когда-то начинал путь в группе Алексея Мишина. «Урманов уже как тренер проделал гигантскую работу и воспитал олимпийского чемпиона», — подчеркнул Плющенко.

Серебряный призер Юма Кагияма (Япония), по словам Плющенко, не совладал с нервами, но удержался в тройке благодаря запасу после короткой программы. Бронзовый медалист Сун Сато (Япония) откатал небезупречно, но смог зацепиться за медаль. Высокой оценки удостоился кореец Ча Чун Хван, занявший четвертое место: Плющенко назвал его прокат «настоящим спектаклем» и «театром в миниатюре».

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. Он занял шестое место, отстав на 3,5 балла от призовой тройки.