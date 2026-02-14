 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Плющенко оценил выступление Петра Гуменника

Плющенко: Был бы у Гуменника рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой
Сюжет
Олимпиада-2026
Евгений Плющенко высоко оценил выступление Петра Гуменника, который занял итоговое шестое место, и выразил уверенность, что при других обстоятельствах россиянин мог бы бороться за медаль
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил «Спорт-Экспрессу», что Петр Гуменник мог стать бронзовым призером Игр в Милане, если бы имел международный рейтинг. По словам Плющенко, российскому фигуристу занизили компоненты.

Тренер отметил, что Гуменник чисто исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе и справился с колоссальным давлением — выступал без флага и гимна, в первой разминке, с экстренно замененной музыкой. «На Играх-2026 лишь он и Шайдоров чисто откатали в произвольной весь свой контент. Был бы у Пети международный рейтинг, уехал бы из Милана с бронзой. Эти 3,75 балла на компонентах ему, конечно, люто зажали», — сказал Плющенко.

«Судьи поприжали»: Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Общество

Он порадовался, что в сборной России есть такой боец, как Гуменник, и выразил надежду, что в следующем олимпийском цикле он сможет бороться за медали на равных. Плющенко назвал шестое место для дебютанта Олимпиады «прекрасным результатом» и поздравил тренера фигуриста Веронику Дайнеко.

Также Плющенко подробно разобрал сенсационное падение фаворита Ильи Малинина, который рухнул на восьмое место. По его словам, американцу не стоило рисковать с четверным акселем — это нарушило всю программу. Причину провала Плющенко видит в колоссальном психологическом давлении и всеобщем ажиотаже вокруг первой Олимпиады Малинина.

«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде
Спорт
Петр Гуменник

Триумф Михаила Шайдорова из Казахстана, завоевавшего золото, тренер назвал «оглушительной сенсацией». Он особо отметил заслуги тренера чемпиона Алексея Урманова, с которым когда-то начинал путь в группе Алексея Мишина. «Урманов уже как тренер проделал гигантскую работу и воспитал олимпийского чемпиона», — подчеркнул Плющенко.

Серебряный призер Юма Кагияма (Япония), по словам Плющенко, не совладал с нервами, но удержался в тройке благодаря запасу после короткой программы. Бронзовый медалист Сун Сато (Япония) откатал небезупречно, но смог зацепиться за медаль. Высокой оценки удостоился кореец Ча Чун Хван, занявший четвертое место: Плющенко назвал его прокат «настоящим спектаклем» и «театром в миниатюре».

«Измотали парня». В чем причины провала Малинина на Олимпиаде
Спорт
Илья Малинин

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. Он занял шестое место, отстав на 3,5 балла от призовой тройки.

