Сборная Латвии сенсационно победила немцев на хоккейном турнире Олимпиады
Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Германии в матче второго тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы С завершилась со счетом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Данс Лочмелис (16-я и 29-я минуты), Эдуард Тралмакс (49-я) и Ренарс Крастенбергс (52-я). У проигравших отличились Лукас Райхель (3-я), Лукас Кельбле (17-я) и Тим Штюцле (58-я).
В заключительном туре 15 февраля Германия сыграет с США, а Латвия — с Данией.
В первом матче Германия обыграла Данию (3:1), а Латвия уступила США (1:5). Игра США — Дания состоится позднее 14 февраля.
В параллельном матче в группе В сборная Швеции обыграла команду Словакии со счетом 5:3.
Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»