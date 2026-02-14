Сборная Латвии сенсационно победила немцев на хоккейном турнире Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 4:3

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Германии в матче второго тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы С завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Данс Лочмелис (16-я и 29-я минуты), Эдуард Тралмакс (49-я) и Ренарс Крастенбергс (52-я). У проигравших отличились Лукас Райхель (3-я), Лукас Кельбле (17-я) и Тим Штюцле (58-я).

В заключительном туре 15 февраля Германия сыграет с США, а Латвия — с Данией.

В первом матче Германия обыграла Данию (3:1), а Латвия уступила США (1:5). Игра США — Дания состоится позднее 14 февраля.

В параллельном матче в группе В сборная Швеции обыграла команду Словакии со счетом 5:3.

Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.