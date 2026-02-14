 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,32 x 5,6 2 8,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2,08 x 3,25 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,02 x 6,5 2 24 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 43 x 5,3 2 1,19 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,05 x 16 2 28 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

МОК связал нехватку презервативов в Олимпийской деревне с 14 февраля

МОК: Нехватка презервативов в Олимпийской деревне связана с Днем всех влюбленных
Сюжет
Олимпиада-2026
Олимпийская хартия предписывает обеспечивать спортсменов презервативами. В Милане запас в 10 тыс. штук иссяк за три дня
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс связал нехватку средств контрацепции в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо с празднованием Дня святого Валентина. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее газета La Stampa писала, что 10 тыс. бесплатных презервативов, заготовленных для участников Игр, разобрали всего за три дня. При этом в деревне проживает около 2,8 тыс. спортсменов.

Адамс отреагировал на ситуацию: «Что бы я хотел в первую очередь сказать об этом, так это то, что это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре. И я не думаю, что могу добавить к этому что-то еще».

Представитель МОК напомнил, что наличие запаса средств контрацепции предусмотрено Олимпийской хартией. «Как вы заметили, это правило Олимпийской хартии, которое гласит, что должен быть запас презервативов. Было использовано 10 тыс. презервативов, при этом спортсменов у нас 2,8 тыс., так что вы можете прикинуть, как говорится», — добавил он.

День святого Валентина отмечается 14 февраля. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Олимпиада-2026
Материалы по теме
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Спорт
Презервативы в олимпийской деревне разобрали за три дня
Спорт
Украинец обвинил россиянина в провале. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Головин назвал недоразумением свое удаление в матче с «Нантом» Спорт, 16:26
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставил на продажу бизнес из-за дела Эпштейна Общество, 16:25
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области Общество, 16:21
Жубер заявил, что Гуменника засудили в произвольной программе Олимпиады Спорт, 16:21
Зеленский заявил, что «Виктор» думает об увеличении живота, а не армии Политика, 16:17
Рубио исключил отказ США от усилий для мира на Украине Политика, 16:04
МОК связал нехватку презервативов в Олимпийской деревне с 14 февраля Спорт, 16:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Суд назначил 15 суток ареста заблокировавшим вход в офис Роскомнадзора Общество, 15:53
«Тоттенхэм» объявил о назначении хорвата Тудора главным тренером Спорт, 15:50
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 15:34
Украинец обвинил россиянина в провале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
Норвежки выиграли лыжную эстафету на ОИ благодаря двум падениям шведки Спорт, 15:22
В Финляндии допустили пересмотр сделок россиян с недвижимостью Политика, 15:21