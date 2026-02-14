МОК связал нехватку презервативов в Олимпийской деревне с 14 февраля

МОК: Нехватка презервативов в Олимпийской деревне связана с Днем всех влюбленных

Олимпийская хартия предписывает обеспечивать спортсменов презервативами. В Милане запас в 10 тыс. штук иссяк за три дня

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс связал нехватку средств контрацепции в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо с празднованием Дня святого Валентина. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее газета La Stampa писала, что 10 тыс. бесплатных презервативов, заготовленных для участников Игр, разобрали всего за три дня. При этом в деревне проживает около 2,8 тыс. спортсменов.

Адамс отреагировал на ситуацию: «Что бы я хотел в первую очередь сказать об этом, так это то, что это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре. И я не думаю, что могу добавить к этому что-то еще».

Представитель МОК напомнил, что наличие запаса средств контрацепции предусмотрено Олимпийской хартией. «Как вы заметили, это правило Олимпийской хартии, которое гласит, что должен быть запас презервативов. Было использовано 10 тыс. презервативов, при этом спортсменов у нас 2,8 тыс., так что вы можете прикинуть, как говорится», — добавил он.

День святого Валентина отмечается 14 февраля. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.