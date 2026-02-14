«Тоттенхэм» объявил о назначении хорвата Тудора главным тренером

Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона

Игорь Тудор (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Лондонский «Тоттенхэм» на своем сайте объявил о назначении 47-летнего хорватского специалиста Игоря Тудора главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до конца нынешнего сезона при условии получения разрешения на работу.

Ранее, 11 февраля, датский специалист Томас Франк, возглавлявший «Тоттенхэм» с лета 2025 года, покинул пост главного тренера.

В заявлении клуба подчеркивается, что Тудор приходит с четкой миссией: «улучшить результаты, добиться успеха и подняться в турнирной таблице Премьер-лиги». Его задача — «привнести организованность, интенсивность и конкурентоспособность в команду на решающем этапе сезона».

Сам Тудор прокомментировал назначение: «Для меня большая честь присоединиться к этому клубу в такой важный момент. Я осознаю возложенную на меня ответственность, и мои цели предельно ясны. Я хочу, чтобы наша игра стала более стабильной, а мы уверенно побеждали в каждом матче. В этом составе много сильных игроков, и моя задача — организовать их, зарядить энергией и быстро улучшить наши результаты».

Хорват работал с «Ювентусом», «Лацио», «Марселем» и «Вероной». В сезоне-2022/23 он привел «Марсель» к третьему месту в Лиге 1 и вывел клуб в Лигу чемпионов. В «Лацио» Тудор помог команде успешно завершить сезон в Серии А и пробиться в Лигу Европы, а в «Ювентус» он пришел в марте 2025 года и также добился квалификации в Лигу чемпионов.

После 26 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 16-е место.