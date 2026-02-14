 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Австралийская фристайлистка завоевала золото Олимпиады в парном могуле

Австралийская фристайлистка Энтони завоевала золото Олимпиады в парном могуле
Сюжет
Олимпиада-2026
Победила Джакара Энтони. Серебро досталось американке Джелин Кауф, бронза — ее соотечественнице Элизабет Лемли
Джакара Энтони
Джакара Энтони (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Австралийская фристайлистка Джакара Энтони завоевала золото в парном могуле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В большом финале 27-летняя австралийка победила американку Джелин Кауф.

В малом финале еще одна американка Элизабет Лемли победила француженку Перрин Лаффон и получила бронзу.

Парный могул — дисциплина, в которой два лыжника одновременно спускаются по параллельным трассам, покрытым буграми (могулами), выполняя акробатические прыжки на трамплинах. Главная цель — пройти трассу быстрее и техничнее соперника, при этом оценивается качество поворотов, прыжков и скорость.

Энтони стала двукратной олимпийской чемпионкой, в Пекине она победила в могуле.

Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.

