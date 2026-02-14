 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ

Сюжет
Олимпиада-2026
Во время матча игрок сборной Канады якобы повторно касался камней после броска
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг считает, что команда Канады жульничала во время их матча на групповом этапе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом он заявил Aftonbladet.

Встреча прошла накануне и завершилась победой канадцев со счетом 8:6. Aftonbladet опубликовала видео, как канадский игрок Марк Кеннеди во время игры повторно касался камней после броска, но судьи проигнорировали это нарушения.

«Они делают это уже давно», — сказал Линдберг.

Он считает, что жульничество продолжается с 2018 года, и шведская сторона пытается искоренить его уже восемь лет. Но, несмотря на обращения в Международную федерацию керлинга, по словам Линдберга, сделано слишком мало.

Кеннеди во время самого матча с обидой воспринял обвинение и крикнул «отвали» своему сопернику Оскару Эрикссону. «Главный судья не знал правил, и нам пришлось их поправлять. А потом судьи побоялись что-либо предпринять», — сказал Эрикссон.

