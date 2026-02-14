Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о субъективности фигурного катания, комментируя выступление российского фигуриста на Олимпиаде Петра Гуменника. Его цитирует «Чемпионат».
«Я не специалист, но моя жена (Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду. — РБК) говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае — он большой молодец!», — заявил Песков.
Ранее двукратная чемпионка мира и медалистка Олимпиады в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая в разговоре с «РБК Спорт» объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов.
В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями). Гуменник откатал произвольную программу чисто, но судьи не дали ему максимальные балы за прокат.
В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. Он занял шестое место, отстав на 3,5 бала от призовой тройки.
