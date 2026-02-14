Украинец обвинил россиянина в провале. Что происходит на Олимпиаде

В субботу, 14 февраля, на Олимпиаде выступят два россиянина. О происходящем на Играх — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Фото: Jared C. Tilton / 2026 Getty Images

Главные новости

Илья Малинин впервые прокомментировал провал на Олимпиаде.

Украинский фигурист объяснил провал на Олимпиаде участием россиянина.

Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов.

Расписание россиян на Олимпиаде, 14 февраля 22:15. Шорт-трек. Иван Посашков (1500 м, 1/4 финала) 22:59. Шорт-трек. Алена Крылова (1000 м. Квалификация)

14:30. Разыгран первый комплект медалей субботы — австралийская фристайлистка Джакара Энтони завоевала золото в парном могуле.

В большом финале 27-летняя австралийка победила американку Джелин Кауф.

В малом финале еще одна американка Элизабет Лемли победила француженку Перрин Лаффон и получила бронзу.

14:15. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о субъективности фигурного катания, комментируя выступление Петра Гуменника.

«Я не специалист, но моя жена (Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду. — РБК) говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае — он большой молодец!», — заявил Песков.

14:00. Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг считает, что команда Канады жульничала во время их матча на групповом этапе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Встреча прошла накануне и завершилась победой канадцев со счетом 8:6. Aftonbladet опубликовала видео, как канадский игрок Марк Кеннеди во время игры повторно касался камней после броска, но судьи проигнорировали это нарушения.

«Они делают это уже давно», — сказал Линдберг.

Он считает, что жульничество продолжается с 2018 года, и шведская сторона пытается искоренить его уже восемь лет. Но, несмотря на обращения в Международную федерацию керлинга, по словам Линдберга, сделано слишком мало.

12:20. Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов.

Также медалистка Олимпиады отметила, что «такого катания в мужском одиночном мы не видели очень давно». «После того, что Петя сделал, — он герой. Он заслуживает всех наград, какие только есть. Я считаю, что эта Олимпиада сложилась для Петра колоссальнейшим успехом. Петя готов на равных соревноваться с теми, кто сегодня на подиуме Олимпийских игр», — сказала Слуцкая.

11:20. В отличие от Малинина, украинский фигурист Кирилл Марсак нашел причину провала — в дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за запретного шлема и участии в соревновании россиянина Петра Гуменника.

Украинский фигурист Кирилл Марсак связал неудачу в произвольной программе на Олимпиаде с присутствием на соревнованиях россиянина Петра Гуменника. Спортсмена цитирует Tribuna.

11:00. Еще не улеглись страсти после вчерашнего сенсационного провала фигуриста Ильи Малинина в одиночном турнире. Все ищут объяснения произошедшему, но сам фигурист пока не нашел.

«Я знал, что мне для победы не нужно идеальное исполнение программы. Но я допускал ошибки за ошибками, — заявил Малинин после проката. — Я точно не знаю, что именно это было, — я все еще пытаюсь понять. Поэтому у меня пока нет четкого ответа, что произошло».

10:00. В восьмой день Олимпиады из россиян выступят только шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Оба спортсмена дебютировали на Играх 10 февраля.

Посашков занял последнее место в своем заезде на дистанции 1000 м, допустив тактическую ошибку, по словам тренера российской сборной Андрея Максимова. Хотя первую половину дистанции он шел вторым, уже в середине заезда он столкнулся с китайцем Линь Сяоцзюнем, после чего отстал от других спортсменов. А после финиша судьи посмотрели видеоповтор и дисквалифицировали только Ивана.

Крылова также не смогла пройти в четвертьфинал на 500 м после падения, когда во время попытки обгона она зацепилась за конек соперницы. Тренер Андрей Максимов отметил, что на выступление Алены могло повлиять волнение, с которым она не справилась.