Украинец обвинил россиянина в провале. Что происходит на Олимпиаде
Главные новости
- Илья Малинин впервые прокомментировал провал на Олимпиаде.
- Украинский фигурист объяснил провал на Олимпиаде участием россиянина.
- Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов.
Расписание россиян на Олимпиаде, 14 февраля
22:15. Шорт-трек. Иван Посашков (1500 м, 1/4 финала)
22:59. Шорт-трек. Алена Крылова (1000 м. Квалификация)
14:30. Разыгран первый комплект медалей субботы — австралийская фристайлистка Джакара Энтони завоевала золото в парном могуле.
В большом финале 27-летняя австралийка победила американку Джелин Кауф.
В малом финале еще одна американка Элизабет Лемли победила француженку Перрин Лаффон и получила бронзу.
14:15. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о субъективности фигурного катания, комментируя выступление Петра Гуменника.
«Я не специалист, но моя жена (Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду. — РБК) говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае — он большой молодец!», — заявил Песков.
14:00. Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг считает, что команда Канады жульничала во время их матча на групповом этапе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Встреча прошла накануне и завершилась победой канадцев со счетом 8:6. Aftonbladet опубликовала видео, как канадский игрок Марк Кеннеди во время игры повторно касался камней после броска, но судьи проигнорировали это нарушения.
«Они делают это уже давно», — сказал Линдберг.
Он считает, что жульничество продолжается с 2018 года, и шведская сторона пытается искоренить его уже восемь лет. Но, несмотря на обращения в Международную федерацию керлинга, по словам Линдберга, сделано слишком мало.
12:20. Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов.
Также медалистка Олимпиады отметила, что «такого катания в мужском одиночном мы не видели очень давно». «После того, что Петя сделал, — он герой. Он заслуживает всех наград, какие только есть. Я считаю, что эта Олимпиада сложилась для Петра колоссальнейшим успехом. Петя готов на равных соревноваться с теми, кто сегодня на подиуме Олимпийских игр», — сказала Слуцкая.
11:20. В отличие от Малинина, украинский фигурист Кирилл Марсак нашел причину провала — в дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за запретного шлема и участии в соревновании россиянина Петра Гуменника.
Украинский фигурист Кирилл Марсак связал неудачу в произвольной программе на Олимпиаде с присутствием на соревнованиях россиянина Петра Гуменника. Спортсмена цитирует Tribuna.
11:00. Еще не улеглись страсти после вчерашнего сенсационного провала фигуриста Ильи Малинина в одиночном турнире. Все ищут объяснения произошедшему, но сам фигурист пока не нашел.
«Я знал, что мне для победы не нужно идеальное исполнение программы. Но я допускал ошибки за ошибками, — заявил Малинин после проката. — Я точно не знаю, что именно это было, — я все еще пытаюсь понять. Поэтому у меня пока нет четкого ответа, что произошло».
10:00. В восьмой день Олимпиады из россиян выступят только шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Оба спортсмена дебютировали на Играх 10 февраля.
Посашков занял последнее место в своем заезде на дистанции 1000 м, допустив тактическую ошибку, по словам тренера российской сборной Андрея Максимова. Хотя первую половину дистанции он шел вторым, уже в середине заезда он столкнулся с китайцем Линь Сяоцзюнем, после чего отстал от других спортсменов. А после финиша судьи посмотрели видеоповтор и дисквалифицировали только Ивана.
Крылова также не смогла пройти в четвертьфинал на 500 м после падения, когда во время попытки обгона она зацепилась за конек соперницы. Тренер Андрей Максимов отметил, что на выступление Алены могло повлиять волнение, с которым она не справилась.
