Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов

Слуцкая не удивлена заниженными оценками Петра Гуменника в произвольной программе

Российскому фигуристу Петру Гуменнику занизили оценки в произвольной программе из-за многих факторов. Об этом «РБК Спорт» заявила двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая.

«Первое — это рейтинг. Сейчас в любом случае любого фигуриста судьи видят на протяжении сезона, — отметила медалистка Олимпиады. — Соответственно, у каждого судьи есть свое представление и картинка о том, что может этот спортсмен, насколько он действительно высокого уровня и класса. У нас этого не было».

«На большой арене нас видели впервые, — добавила она. — Соответственно, судьи даже не могли предположить, что у нас наконец-то есть мальчик, который достойно выступает и по уровню катания, и по владению прыжками в четыре оборота».

Слуцкая также считает, что негативно повлияли непопадание Гуменника в разминку среди сильнейших и политическая ситуация. «Оценки просто не дают тем разминкам, которые являются не сильнейшими, — добавила она. — Ну и плюс еще наша политическая ситуация. Было бы какое-то чудо, если бы это случилось. То есть, если бы ему оставили те же баллы, которые изначально он набрал, он был бы второй».

В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями). Гуменник откатал произвольную программу чисто, но судьи не дали ему максимальные балы за прокат.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. Он занял шестое место, отстав на 3,5 бала от призовой тройки.