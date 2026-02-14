Слуцкая фразой «такого не видели» оценила прокат Гуменника на Олимпиаде

Ирина Слуцкая отметила, что Олимпиада-2026 сложилась для Петра Гуменника колоссальнейшим успехом

Петр Гуменник (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, является героем. Об этом «РБК Спорт» заявила двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая.

«Такого катания в мужском одиночном мы не видели очень давно. После того, что Петя сделал — он герой. Он заслуживает всех наград, какие только есть. В той атмосфере со сменой музыки и в остальном — он сделал то, что должен был делать. Я считаю, что эта Олимпиада сложилась для Петра колоссальнейшим успехом. Дай бог, чтобы мы ехали дальше и выступали на международной арене. Петя готов на равных соревноваться с теми, кто сегодня на подиуме олимпийских игр», — сказала Слуцкая.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями).

Золото выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), бронзовым призером стал его соотечественник Сюн Сато (274,90). Главный фаворит Илья Малинин из США дважды упал и занял только восьмое место (264,49).