Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,37 x 5,2 2 7,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2,06 x 3,35 2 4,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,25 x 7,1 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,6 x 4,8 2 4,7 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,06 x 15 2 27 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Слуцкая фразой «такого не видели» оценила прокат Гуменника на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Ирина Слуцкая отметила, что Олимпиада-2026 сложилась для Петра Гуменника колоссальнейшим успехом
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, является героем. Об этом «РБК Спорт» заявила двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая.

«Такого катания в мужском одиночном мы не видели очень давно. После того, что Петя сделал — он герой. Он заслуживает всех наград, какие только есть. В той атмосфере со сменой музыки и в остальном — он сделал то, что должен был делать. Я считаю, что эта Олимпиада сложилась для Петра колоссальнейшим успехом. Дай бог, чтобы мы ехали дальше и выступали на международной арене. Петя готов на равных соревноваться с теми, кто сегодня на подиуме олимпийских игр», — сказала Слуцкая.

Как тренер Малинина поставил фигуристу Гуменнику четверные прыжки
Спорт
Петр Гуменник&nbsp;

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями).

Золото выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), бронзовым призером стал его соотечественник Сюн Сато (274,90). Главный фаворит Илья Малинин из США дважды упал и занял только восьмое место (264,49).

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
россияне на Олимпиаде-2026 Петр Гуменник Олимпиада-2026 Ирина Слуцкая фигурное катание
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
