«Измотали парня». В чем причины провала Малинина на Олимпиаде

Илья Малинин потерпел сенсационное поражение в соревнованиях одиночников на Олимпиаде. В произвольной программе американский фигурист дважды упал и сделал две «бабочки». В чем причины провала — в материале «РБК Спорт»

Илья Малинин (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин сенсационно остался без медали в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сумме за короткую и произвольную программы Малинин получил 264,49 балла.

После короткой программы Малинин лидировал с приличным отрывом. Однако в произвольной, где ему на протяжении нескольких лет нет равных, Малинин дважды упал и сделал две «бабочки» в прокате. Несмотря на сорванную программу, американец получил оценку за компоненты на Олимпиаде выше, чем Петр Гуменник, который исполнил в прокате пять четверных прыжков (шестое место, 271,21).

Ранее на Играх-2026 Малинин выступил в командном турнире в составе сборной США, завоевав золото.

Золото сенсационно выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим — еще один японец Сюн Сато (274,90).

21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

Сам Малинин заявил, что не знает причину своей неудачи на Олимпийских играх. «Я знал, что мне для победы не нужно идеальное исполнение программы. Но я допускал ошибки за ошибками, — заявил Малинин после проката. — Я точно не знаю, что именно это было, — я все еще пытаюсь понять. Поэтому у меня пока нет четкого ответа, что произошло».

С чем связан провал Малинина

Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании

«Малинин действительно красавец, но не в этот раз. Это исключительно психологическая история. Потому что, когда ты выходишь на лед и понимаешь, что у тебя медаль в кармане, ты можешь просто пытаться удержать свое место. Может быть, сказалось то давление и ранг, в который его внесли, «четверной бог». Мы все знаем, как устроена на том континенте пиар-компания, когда все тебе внушают, что ты лучший, ты олимпийский чемпион. Это часто срабатывает абсолютно в другую сторону. Поэтому, наверное, это совокупность всего. Плюс еще давление извне, потому что для Америки это всегда шоу-бизнес. Поэтому часто бывало, что лидеры ломались психологически и выигрывали другие», — сказала Слуцкая «РБК Спорт».

Слуцкая отметила, что Малинин «не использовал шанс», когда все соперники допускали ошибки.

«Такой Олимпиады я, наверное, не видела никогда. Не знаю, что там происходило, когда все лежали и тот же Малинин не использовал шанс. Это был просто для него был подарок судьбы, когда ты должен был выйти. Причем вообще не было соперников. Может быть, это просчет стратегический. Ему не надо было, наверное, идти на какие-то сумасшедшие элементы. Ему надо было свою базу сделать и он бы выиграл. Поэтому, конечно, всё, что вчера творилось, я думаю, что весь мир фигурного катания просто стоял на ушах», — заключила она.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Я не представляла, что такое может быть. Что такое может быть с ним. Вот что такое командник. Они измотали парня, который работает на максимум. И он работал для команды, также катал две программы. И это все за одну неделю, два раза выходить — это невозможно. И вот они все сегодня валялись. Боже мой! Невероятно, чтобы он так падал. Совсем не владел собой. Я уверена, что это командник. Его надо делать не в начале, а в конце соревнований», — сказала Тарасова в эфире Оkkо.

Александр Жулин, олимпийский чемпион, заслуженный тренер России

«Я в абсолютном [шоке] от Малинина. Я не понимаю, что с ним произошло. Думаю, сыграл роль командник — очень много сил отдал и не хватило сил на четыре программы. Такого Малинина я не видел никогда. В любом случае это величайший спортсмен», — сказал Жулин «СЭ».

Алексей Урманов, тренер олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова

«Видел по монитору, конечно. Я не могу прокомментировать, честно. Но... Это был шок. Для тех людей, которые сидели в зале на трибуне, да и для судей, для... всех. Любой будет шокирован», — заявил Урманов «СЭ».

Тренер допустил, что на состоянии Малинина мог сказаться командный турнир, а также то, что американец пропустил официальные тренировки перед короткой и произвольной программами.

Александр Лакерник, почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU)

«Нельзя на человека все вешать — ярлык «бога в прыжках», четыре программы на Олимпиаде. В конце концов, человек не машина и где‑то дает сбой. С Малининым это как раз этот случай», — сказал Лакерник «Матч ТВ».