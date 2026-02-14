За кем из россиян стоит следить на восьмой день Олимпиады-2026

В субботу, 14 февраля, выступят два российских спортсмена. Смогут ли они «реабилитироваться» после неудачного старта на Играх — в материале «РБК Спорт»

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Расписание россиян на Олимпиаде, 14 февраля

22:15. Шорт-трек. Иван Посашков (1500 м, 1/4 финала) 22:59. Шорт-трек. Алена Крылова (1000 м. Квалификация)

На восьмой день Олимпиады из россиян выступят только шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Оба спортсмена дебютировали на Играх 10 февраля, однако их старт оказался не самым удачным.

Посашков занял последнее место в своем заезде на дистанции 1000 м, допустив тактическую ошибку, по словам тренера российской сборной Андрея Максимова. Хотя первую половину дистанции он шел вторым, уже в середине заезда он столкнулся с китайцем Линь Сяоцзюнем, после чего отстал от других спортсменов. А после финиша судьи посмотрели видеоповтор и дисквалифицировали только Ивана.

Первый тренер шорт-трекиста Диана Машковцева заявила, что Посашков сам изменил траекторию при повороте и атаковал соперника, который двигался прямолинейно. По ее мнению, это было нарушение со стороны Вани и наказание справедливо. При этом она похвалила его: «Хотел рискнуть, но не получилось. <...> Это было смело».

Крылова также не смогла пройти в четвертьфинал на 500 м после падения, когда во время попытки обгона она зацепилась за конек соперницы. Тренер Андрей Максимов отметил, что на выступление Алены могло повлиять волнение, с которым она не справилась.

«Ребята во время дистанции показали очень хорошие секунды. Но во время дистанции важно еще приехать к финишу и не нарушить правила. Ваня нарушил, а Алена не справилась со скоростью», — подытожил он в разговоре с ТАСС.

Тренер сборной России Андрей Максимов отметил, что у спортсменов «первый блин вышел комом». При этом он напомнил, что в команде состоится разбор ошибок с тренерами, которые находятся на Играх. «Все это проанализируют, просмотрят видео, и думаю, что хорошо пробегут следующую дистанцию. Будем надеяться на это, я надеюсь и верю», — добавил Максимов.

Несмотря на то что первые заезды сложились не лучшим образом, у россиян еще есть шанс побороться за медали в предстоящих соревнованиях.