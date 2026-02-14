 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,3 2 7,6 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2,07 x 3,35 2 4,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,25 x 7,1 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,6 x 4,7 2 4,7 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,06 x 15 2 27 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

За кем из россиян стоит следить на восьмой день Олимпиады-2026

Два российских спортсмена выступят на восьмой день Олимпиады-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
В субботу, 14 февраля, выступят два российских спортсмена. Смогут ли они «реабилитироваться» после неудачного старта на Играх — в материале «РБК Спорт»
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Расписание россиян на Олимпиаде, 14 февраля


22:15. Шорт-трек. Иван Посашков (1500 м, 1/4 финала)

22:59. Шорт-трек. Алена Крылова (1000 м. Квалификация)

На восьмой день Олимпиады из россиян выступят только шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Оба спортсмена дебютировали на Играх 10 февраля, однако их старт оказался не самым удачным.

Посашков занял последнее место в своем заезде на дистанции 1000 м, допустив тактическую ошибку, по словам тренера российской сборной Андрея Максимова. Хотя первую половину дистанции он шел вторым, уже в середине заезда он столкнулся с китайцем Линь Сяоцзюнем, после чего отстал от других спортсменов. А после финиша судьи посмотрели видеоповтор и дисквалифицировали только Ивана.

Первый тренер шорт-трекиста Диана Машковцева заявила, что Посашков сам изменил траекторию при повороте и атаковал соперника, который двигался прямолинейно. По ее мнению, это было нарушение со стороны Вани и наказание справедливо. При этом она похвалила его: «Хотел рискнуть, но не получилось. <...> Это было смело».

Крылова также не смогла пройти в четвертьфинал на 500 м после падения, когда во время попытки обгона она зацепилась за конек соперницы. Тренер Андрей Максимов отметил, что на выступление Алены могло повлиять волнение, с которым она не справилась.

«Ребята во время дистанции показали очень хорошие секунды. Но во время дистанции важно еще приехать к финишу и не нарушить правила. Ваня нарушил, а Алена не справилась со скоростью», — подытожил он в разговоре с ТАСС.

Тренер сборной России Андрей Максимов отметил, что у спортсменов «первый блин вышел комом». При этом он напомнил, что в команде состоится разбор ошибок с тренерами, которые находятся на Играх. «Все это проанализируют, просмотрят видео, и думаю, что хорошо пробегут следующую дистанцию. Будем надеяться на это, я надеюсь и верю», — добавил Максимов.

Несмотря на то что первые заезды сложились не лучшим образом, у россиян еще есть шанс побороться за медали в предстоящих соревнованиях.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 шорт-трек квалификация Алена Крылова Иван Посашков
Иван Посашков фото
Иван Посашков
спортсмен
6 августа 2004 года
Алена Крылова фото
Алена Крылова
спортсменка
11 октября 2002 года
Материалы по теме
Коростелев заявил о космическом уровне призеров «разделки» на Олимпиаде
Спорт
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Спорт
Малинин исполнил сальто на Олимпиаде. Почему элемент был запрещен
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
За кем из россиян стоит следить на восьмой день Олимпиады-2026 Спорт, 11:33
Reuters узнал о переговорах в один день по Украине и Ирану Политика, 11:32
«Бог четверных», оступившийся на Олимпиаде: биография Ильи Малинина 11:30
WSJ узнала об использовании США нейросети для захвата Мадуро Политика, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Рубио назвал глупой и опасной «послевоенную эйфорию» Запада Политика, 11:23
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Руководителю тоже нужно планировать развитие. 4 шага, как это сделатьПодписка на РБК, 11:13
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией Политика, 11:07
ФНС восстановила «штатный режим» обмена данными с банками по автоУСН Экономика, 11:05
Скандалы открытия и закрытия Олимпийских игр. Что обсуждали во всем мире Life, 11:00
Малинин не смог объяснить свое сенсационное поражение на Олимпиаде Спорт, 10:59
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:59
Доходность стрит-ретейла против жилья и вкладов: разбор рынка 10:57