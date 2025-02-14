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Футболист сборной России не спас ПАОК от поражения в Лиге Европы

Российские игроки ПАОКа в этом матче не проявили себя. Нападающий Федор Чалов весь матч провел на скамейке запасных, а полузащитник Магомед Оздоев появился на поле на 69-й минуте, но спасти команду от поражения он не смог
Магомед Оздоев
Магомед Оздоев (Фото: Mutsu Kawamori / Global look press)

Греческий ПАОК уступил румынскому ФКСБ со счетом 1:2 в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы. Встреча состоялась 13 февраля на стадионе «Тумба» в Салониках.

На 21-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному удару нападающего Алли Саматты. Однако уже в добавленное время первого тайма ПАОК остался в меньшинстве — бразилец Тайсон получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После перерыва гости воспользовались численным преимуществом: на 50-й минуте полузащитник ФКСБ Андрей Георгицэ сравнял счет, а на 60-й минуте защитник Джойским Дава вывел румынский клуб вперед.

Российские игроки ПАОКа в этом матче не проявили себя. Нападающий Федор Чалов весь матч провел на скамейке запасных, а полузащитник Магомед Оздоев появился на поле на 69-й минуте, но спасти команду от поражения он не смог 

Ответная встреча состоится 20 февраля в Бухаресте. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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