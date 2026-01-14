«Динамо» продлило контракт с нападающим молодежной сборной России
Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Ульви Бабаевым. Игрок подписал с командой новое соглашение сроком до лета 2029 года, в договоре предусмотрена опция продления еще на один сезон.
21-летний футболист является воспитанником системы «Динамо», куда он перешел в 10-летнем возрасте. Бабаев прошел все ступени академии, проявив себя в Клубной лиге, ЮФЛ-2 и Молодежном первенстве. В сезоне 2022/23 он стал лучшим бомбардиром «Динамо-2» в Молодежном первенстве.
За главную команду «Динамо» Бабаев дебютировал в июне 2023 года. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Крыльях Советов», а после возвращения в родной клуб в текущем чемпионате забил пять голов в 15 матчах, оформив хет-трик в кубковой встрече с самарской командой.
В ноябре 2025 года состоялся дебют Бабаева в молодежной сборной России, где в трех матчах он отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.
Московское «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает десятое в турнирной таблице, набрав 21 очко.
