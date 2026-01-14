 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Динамо» продлило контракт с нападающим молодежной сборной России

Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Ульви Бабаевым
Московское «Динамо» продлило контракт со своим воспитанником, нападающим Ульви Бабаевым. Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон
Ульви&nbsp;Бабаев
Ульви Бабаев (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Ульви Бабаевым. Игрок подписал с командой новое соглашение сроком до лета 2029 года, в договоре предусмотрена опция продления еще на один сезон.

21-летний футболист является воспитанником системы «Динамо», куда он перешел в 10-летнем возрасте. Бабаев прошел все ступени академии, проявив себя в Клубной лиге, ЮФЛ-2 и Молодежном первенстве. В сезоне 2022/23 он стал лучшим бомбардиром «Динамо-2» в Молодежном первенстве.

За главную команду «Динамо» Бабаев дебютировал в июне 2023 года. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Крыльях Советов», а после возвращения в родной клуб в текущем чемпионате забил пять голов в 15 матчах, оформив хет-трик в кубковой встрече с самарской командой.

В ноябре 2025 года состоялся дебют Бабаева в молодежной сборной России, где в трех матчах он отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

Московское «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает десятое в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Динамо Москва
