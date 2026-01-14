 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2 x 2,95 2 4,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,15 x 2,9 2 4,15 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,8 x 3,5 2 2,08 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 9,5 x 6,2 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,85 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Вяльбе заявила, что у нее с Большуновым «какой-то контакт прервался»

Елена Вяльбе заявила, что не располагает информацией о готовности лыжника Александра Большунова к стартам, и посоветовала обращаться к нему самому
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не поддерживает связь с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Ее слова приводит «РИА Новости».

«К сожалению, у меня нет информации. Я скажу, что все вопросы к Саше, потому что у меня с Сашей после небольших ситуаций, которые произошли у него со мной, какой-то контакт прервался», — сказала Вяльбе на пресс-конференции в Казани перед этапом Кубка России. Так она ответила на вопрос о готовности Большунова к соревнованиям.

Большунов пропустил предыдущий этап в Кирово-Чепецке по состоянию здоровья. Также он не выступил на «Гонке чемпионов» 3–4 января в Рязани. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ранее говорил, что спортсмен вернется на соревнования во второй половине января.

Шестой этап Кубка России пройдет в Казани с 15 по 18 января.

У Большунова и Вяльбе за последний год было сразу несколько заочных дискуссий, которые привлекли внимание СМИ.

Первая из них произошла в марте 2025 года после чемпионата России в Казани. Большунов раскритиковал судейство на турнире, заявив, что его соперника Сергея Устюгова по международным правилам должны были надолго отстранить за стычку на трассе. Вяльбе на это ответила: «Пусть Большунов читает правила. Откроет правила, придет к членам жюри и вместе с ними посмотрит все эти инциденты и увидит, кто и что сделал».

В мае 2025 года Вяльбе, обсуждая финансирование спорта, рассказала, что Большунов получает в сборной 140 тыс. руб. в месяц. Лыжник ответил, что никогда не жаловался на доходы и воспринял слова «как какое‑то оскорбление со стороны Елены Вяльбе».

В ноябре 2025 года на этапе Кубка России в Кировске Александр Большунов, не сумев выйти в финал спринта, после финиша намеренно толкнул в спину соперника Александра Бакурова. Тот упал и получил травму. Спортсмена дисквалифицировали. Комментируя ситуацию, Вяльбе заявила: «Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции». Позже президиум ФЛГР приостановил действие соревновательного RUS-кода Большунова до восстановления Бакурова.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
лыжи Елена Вяльбе Александр Большунов
Елена Вяльбе фото
Елена Вяльбе
спортсменка
20 апреля 1968 года
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
Материалы по теме
Лыжник Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиады
Спорт
Тренер назвал сроки возвращения Большунова к соревнованиям после болезни
Спорт
Олимпийский чемпион Большунов пропустит этап Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
В главном винодельческом штате Индии запретили продажу алкоголя Вино, 17:53
«Динамо» продлило контракт с нападающим молодежной сборной России Спорт, 17:50
Вяльбе заявила, что у нее с Большуновым «какой-то контакт прервался» Спорт, 17:35
Окно детского сада пострадало при атаке дронов в Ростовской области Политика, 17:29
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Fox узнал о паузе в оформлении виз США россиянам и гражданам 74 стран Политика, 17:22
Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд Общество, 17:17
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Гоночный болид Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн Спорт, 17:15
СК проверит данные о смертях в роддоме Новокузнецка за несколько лет Общество, 17:13
В Словакии раскритиковали идею создать армию ЕС Политика, 17:10
Лучший бомбардир КХЛ останется в минском «Динамо» еще на два сезона Спорт, 17:07
Продажа Домодедово: что предложили инвесторам за ₽132 млрдПодписка на РБК, 17:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Трусова заявила, что не разрешает мужу кататься с другими фигуристками Спорт, 16:55