Вяльбе заявила, что у нее с Большуновым «какой-то контакт прервался»

Елена Вяльбе заявила, что не располагает информацией о готовности лыжника Александра Большунова к стартам, и посоветовала обращаться к нему самому

Елена Вяльбе (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не поддерживает связь с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Ее слова приводит «РИА Новости».

«К сожалению, у меня нет информации. Я скажу, что все вопросы к Саше, потому что у меня с Сашей после небольших ситуаций, которые произошли у него со мной, какой-то контакт прервался», — сказала Вяльбе на пресс-конференции в Казани перед этапом Кубка России. Так она ответила на вопрос о готовности Большунова к соревнованиям.

Большунов пропустил предыдущий этап в Кирово-Чепецке по состоянию здоровья. Также он не выступил на «Гонке чемпионов» 3–4 января в Рязани. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ранее говорил, что спортсмен вернется на соревнования во второй половине января. Шестой этап Кубка России пройдет в Казани с 15 по 18 января.

У Большунова и Вяльбе за последний год было сразу несколько заочных дискуссий, которые привлекли внимание СМИ.

Первая из них произошла в марте 2025 года после чемпионата России в Казани. Большунов раскритиковал судейство на турнире, заявив, что его соперника Сергея Устюгова по международным правилам должны были надолго отстранить за стычку на трассе. Вяльбе на это ответила: «Пусть Большунов читает правила. Откроет правила, придет к членам жюри и вместе с ними посмотрит все эти инциденты и увидит, кто и что сделал».

В мае 2025 года Вяльбе, обсуждая финансирование спорта, рассказала, что Большунов получает в сборной 140 тыс. руб. в месяц. Лыжник ответил, что никогда не жаловался на доходы и воспринял слова «как какое‑то оскорбление со стороны Елены Вяльбе».

В ноябре 2025 года на этапе Кубка России в Кировске Александр Большунов, не сумев выйти в финал спринта, после финиша намеренно толкнул в спину соперника Александра Бакурова. Тот упал и получил травму. Спортсмена дисквалифицировали. Комментируя ситуацию, Вяльбе заявила: «Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции». Позже президиум ФЛГР приостановил действие соревновательного RUS-кода Большунова до восстановления Бакурова.