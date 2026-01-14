Форвард сборной Франции расторг контракт со СКА спустя два месяца
Форвард сборной Франции Пьеррик Дюбе покинул СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.
Контракт расторгнут по инициативе 25-летнего игрока.
Дюбе перешел в СКА в начале ноября 2025 года в результате обмена из челябинского «Трактора». За петербургский клуб он сыграл семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.
«Покидает войско богатырское да отправляется в страны заморские нападающий Пьеррик Дюбе», — говорится в сообщении в телеграм-канале СКА.
Дюбе проводил первый сезон в чемпионате «Фонбет» — КХЛ. В «Тракторе» у него было 14 (7+7) очков в 21 матче.
СКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 42 матчах.
