Спорт⁠,
0

Форвард сборной Франции расторг контракт со СКА спустя два месяца

Пьеррик Дюбе расторг контракт со СКА спустя два месяца после перехода
Соглашение с Пьерриком Дюбе было расторгнуто по инициативе игрока
Пьеррик Дюбе
Пьеррик Дюбе (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард сборной Франции Пьеррик Дюбе покинул СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.

Контракт расторгнут по инициативе 25-летнего игрока.

Дюбе перешел в СКА в начале ноября 2025 года в результате обмена из челябинского «Трактора». За петербургский клуб он сыграл семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

«Покидает войско богатырское да отправляется в страны заморские нападающий Пьеррик Дюбе», — говорится в сообщении в телеграм-канале СКА.

Дюбе проводил первый сезон в чемпионате «Фонбет» — КХЛ. В «Тракторе» у него было 14 (7+7) очков в 21 матче.

СКА занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 42 матчах.

