Сын Ибрагимовича перешел из «Милана» в «Аякс»

19-летний Максимилиан Ибрагимович перешел в амстердамский клуб из «Милана» на правах аренды с опцией выкупа

Максимилиан Ибрагимович (Фото: ФК «Аякс»)

Максимилиан Ибрагимович, сын знаменитого шведского футболиста Златана Ибрагимовича, перешел в «Аякс». Об этом сообщается на сайте нидерландского клуба.

19-летний форвард взят у «Милана» в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Ибрагимович перешел из «Хаммарбю» в молодежную академию «Милана» в 2022 году. В течение последних шести месяцев выступал за вторую команду «Милана» в Серии D: 17 матчей, пять голов и четыре результативные передачи.

Златан Ибрагимович, лучший бомбардир в истории сборной Швеции, выступал за «Аякс» с 2001 по 2004 год. Также играл за «Мальме», «Ювентус», «Интер», «Барселону», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». Карьеру завершил в 2023 году.