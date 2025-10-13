Александр Овечкин стал соавтором единственного гола в игровом дне НХЛ

В единственном матче дня столичный клуб в ночь на 13 октября победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:0. Шайбу на 31-й минуте забросил Энтони Бовилье с передач Овечкина и Деклана Чисхолма

Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевой передачей во втором матче подряд.

В единственном матче дня столичный клуб в ночь на 13 октября победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:0. Шайбу на 31-й минуте забросил Энтони Бовилье с передач Овечкина и Деклана Чисхолма.

Российский форвард набрал 1625-е очко в 1494-м матче. 39-летний капитан «Вашингтона» занимает 11-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ. Топ-10 замыкает Джо Сакик (1641).

Из действующих игроков лучшим бомбардиром является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который занимает девятое место с 1689 очками. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (2857), следом идут Яромир Ягр (1921) и Марк Мессье (1887).

Овечкин провел три матча в нынешнем сезоне и пока ни разу не поразил ворота. На протяжении последних четырех сезонов он не забросил ни одной шайбы в первых трех играх на старте. Один раз безголевая серия достигла четырех игр, в остальных случаях прерывалась после третьего матча.

Всего в карьере у Овечкина таких стартов было пять.