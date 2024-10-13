Федерация футбола Сирии: хотим сыграть с Россией в Волгограде из-за климата

В Федерации футбола Сирии объяснили выбор Волгограда для матча с Россией

В сирийской федерации заявили, что игрокам будет легче адаптироваться в Волгограде из-за климата. Другими вариантами места проведения матча были Москва и Санкт-Петербург. Игра планируется на 19 ноября

Тренировка сборной России по футболу (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Сборная Сирии планирует сыграть с командой России в ноябре в Волгограде, потому что климат в этом городе похож на сирийский. Об этом «РИА Новости» заявил вице-президент сирийской федерации Абдеррахман аль-Хатиб.

По его словам, Волгоград выбрали, «чтобы облегчить адаптацию для сирийских игроков».

Аль-Хатиб отметил, что соглашение о матче, который планируется на 19 ноября, еще не подписано.

10 октября в сирийской федерации сообщили Sport24, что выбирают между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом.

Сборная России, отстраненная УЕФА с 2022 года, провела октябрьский сбор без товарищеских матчей, поскольку ей не нашли соперников.

Сборная Сирии занимает 92-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 34-е.

В ноябре прошлого года команда Валерия Карпина играла в Волгограде со сборной Кубы (8:0).