Эстония отказалась играть с Белоруссией в плей-офф Евролиги по пляжному футболу

Эстония отказалась играть с Белоруссией в Евролиге по пляжному футболу

Сборная Эстонии получила техническое поражение за отказ играть против команды Белоруссии в 1/4 финала Суперфинала Евролиги, который проходит в итальянской Альгере

Фото: Oliver Hardt / Bongarts / Getty Images

Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть против Белоруссии в 1/4 финала Суперфинала Евролиги и получила за это техническое поражение. Об этом сообщается на сайте Эстонского футбольного союза.

«Сборная Эстонии не будет играть с Белоруссией. Соответствующее решение уже было принято ранее, так как эта встреча была теоретически возможна в предыдущих турнирах. Сегодня эта позиция была подтверждена в очередной раз», — говорится в сообщении.

При этом причина отказа официально не называется.

Суперфинал Евролиги проходит в Альгере (Италия). Эстонцы заняли третье место в группе А, белорусы — первое в группе В.

Таким образом, сборная Белоруссии без борьбы вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария. Эстонцы продолжат выступление в сетке за пятые-восьмые места.