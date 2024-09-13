 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Эстония отказалась играть с Белоруссией в Евролиге по пляжному футболу

Эстония отказалась играть с Белоруссией в плей-офф Евролиги по пляжному футболу
Сборная Эстонии получила техническое поражение за отказ играть против команды Белоруссии в 1/4 финала Суперфинала Евролиги, который проходит в итальянской Альгере
Фото: Oliver Hardt / Bongarts / Getty Images
Фото: Oliver Hardt / Bongarts / Getty Images

Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть против Белоруссии в 1/4 финала Суперфинала Евролиги и получила за это техническое поражение. Об этом сообщается на сайте Эстонского футбольного союза.

«Сборная Эстонии не будет играть с Белоруссией. Соответствующее решение уже было принято ранее, так как эта встреча была теоретически возможна в предыдущих турнирах. Сегодня эта позиция была подтверждена в очередной раз», — говорится в сообщении.

При этом причина отказа официально не называется.

Суперфинал Евролиги проходит в Альгере (Италия). Эстонцы заняли третье место в группе А, белорусы — первое в группе В.

Таким образом, сборная Белоруссии без борьбы вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария. Эстонцы продолжат выступление в сетке за пятые-восьмые места.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
пляжный футбол Эстония Белоруссия
Материалы по теме
ФИФА наказала сборную Канады за слежку дронами за соперницами на Играх
Спорт
На ФИФА решили подать в суд из-за перенасыщенного календаря матчей
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Глава РФС оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026Спорт, 12:22
Politico назвала возможный срок снятия ограничений на удары для ВСУПолитика, 12:19
ВСУ совершили три попытки прорваться через границу в Курской областиПолитика, 12:10
CNN узнал о высокой цене атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 12:05
Украина запросила у трех стран аварийную помощь в поставках электричестваПолитика, 12:04
Заплатили 20% НДС вместо 0%: как экспортеру взыскать убытки с контрагентаPro, 12:02
Такском и МетроЭлектроТранс подписали соглашение на Kazan Digital WeekРБК Компании, 12:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эстония отказалась играть с Белоруссией в Евролиге по пляжному футболуСпорт, 11:56
Дефицит дальнобойщиков в России: чем это грозит и что будет с ценамиАвто, 11:55
Легионер «Зенита» заявил, что «будет биться» за СоболеваСпорт, 11:53
СК рассказал об арестованных миллионах на счетах экс-замминистра обороныПолитика, 11:53
Полиция нашла одну из самых известных работ Бэнкси и задержала воровОбщество, 11:50
WSJ рассказала о переосмыслении роли танков под влиянием УкраиныПолитика, 11:49
Акции Adobe упали на 9% после отчета и слабых квартальных прогнозовИнвестиции, 11:47