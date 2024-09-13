Эстония отказалась играть с Белоруссией в Евролиге по пляжному футболу
Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть против Белоруссии в 1/4 финала Суперфинала Евролиги и получила за это техническое поражение. Об этом сообщается на сайте Эстонского футбольного союза.
«Сборная Эстонии не будет играть с Белоруссией. Соответствующее решение уже было принято ранее, так как эта встреча была теоретически возможна в предыдущих турнирах. Сегодня эта позиция была подтверждена в очередной раз», — говорится в сообщении.
При этом причина отказа официально не называется.
Суперфинал Евролиги проходит в Альгере (Италия). Эстонцы заняли третье место в группе А, белорусы — первое в группе В.
Таким образом, сборная Белоруссии без борьбы вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария. Эстонцы продолжат выступление в сетке за пятые-восьмые места.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
По Земле ударит облако солнечной плазмы
Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области
Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»
Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%
Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области
Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов