Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист получил нейтральный статус

Из-за отсутствия нейтрального статуса Никита Филиппов пропустил первый этап Кубка мира

Никита Филиппов, единственный отобравшийся на Олимпиаду 2026 года российский ски-альпинист, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) в нынешнем сезоне. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Наконец-то мне дали нейтральный статус! Официальный допуск к Кубку мира этого сезона», — написал Филиппов.

Спортсмен отметил, что квалификационный олимпийский период официально закончился. «Меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры. Осталось только, чтобы меня проверил МОК и выслал официальное приглашение на Олимпийские игры! Жду», — добавил Филиппов.

Сезон в ски-альпинизме уже стартовал, Филиппов пропустил соревнования в США. Второй этап Кубка мира пройдет в Куршевеле в январе.

Филиппов в прошлом сезоне прошел отбор на Олимпийские игры, набрав необходимое количество квалификационных очков. Для выступления на Играх 23-летний россиянин еще должен получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Пока такие приглашения есть только у фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Филиппов на чемпионате мира 2025 года занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.