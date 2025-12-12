 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ФХР обратится в совет IIHF по поводу допуска молодежных сборных

Исполком МОК ранее рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до юношеских турниров с флагом и гимном
Фото: ФХР
Фото: ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) после решения Международного олимпийского комитета (МОК) обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с вопросом о допуске на турниры IIHF молодежной и юниорской сборных страны. Об этом сообщается в телеграм-канале ФХР.

«Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с IIHF и обратится в cовет IIHF с заявлением о допуске молодежных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет», — говорится в заявлении ФХР.

В ФХР добавили, что продолжат бороться за допуск российских сборных до участия в международных соревнованиях.

Глава Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович рассказал ТАСС, что, по его информации, IIHF может в январе вернуть российские и белорусские молодежные команды на турниры.

Накануне исполком МОК рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран.

Россияне отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года. Глава IIHF Люк Тардиф говорил, что в следующий раз федерация рассмотрит вопрос допуска сборной России в феврале 2026 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей ФХР Международная федерация хоккея (IIHF) сборная России по хоккею
