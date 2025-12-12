Дегтярев спрогнозировал восстановление ОКР в МОК в марте 2026 года

Министр спорта России считает, что МОК вернет организации полноправное членство в следующем году

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, выступая на марафоне «Первые. Навыки для жизни», спрогнозировал, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит ОКР в правах в марте 2026 года.

«Я ожидаю, ближе к марту нас должны восстановить, уже после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта», — передает слова Дегтярева «РИА Новости».

Накануне исполком МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии, разрешив им выступать под национальной символикой.

Олимпийский комитет России был отстранен МОК в октябре 2023 года после включения в его структуру олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) ОКР проиграл.

В феврале 2025 года Дегтярев сообщил, что согласно новому уставу ОКР ни один из региональных олимпийских советов больше не является членом организации, поэтому у МОК уже нет формальных причин для отстранения комитета.

Ранее, в сентябре 2025 года, Международный паралимпийский комитет уже восстановил членство Паралимпийского комитета России.