Дегтярев спрогнозировал восстановление ОКР в МОК в марте 2026 года
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, выступая на марафоне «Первые. Навыки для жизни», спрогнозировал, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит ОКР в правах в марте 2026 года.
«Я ожидаю, ближе к марту нас должны восстановить, уже после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта», — передает слова Дегтярева «РИА Новости».
Накануне исполком МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии, разрешив им выступать под национальной символикой.
Олимпийский комитет России был отстранен МОК в октябре 2023 года после включения в его структуру олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) ОКР проиграл.
В феврале 2025 года Дегтярев сообщил, что согласно новому уставу ОКР ни один из региональных олимпийских советов больше не является членом организации, поэтому у МОК уже нет формальных причин для отстранения комитета.
Ранее, в сентябре 2025 года, Международный паралимпийский комитет уже восстановил членство Паралимпийского комитета России.
