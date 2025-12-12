 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Минспорта Украины отреагировал на решение МОК вернуть российских юниоров

Министр спорта Украины — о допуске россиян: «Никто за нас не будет бороться»
По словам министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного, не произошло ничего, что бы не вкладывалось в общий контекст событий вокруг Украины в мире
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с россиян на участие в юношеских турнирах.

Накануне исполком МОК рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран.

«Хочу сказать, что не произошло ничего, что не способствовало бы общему контексту событий вокруг Украины в мире. Россия использует все средства влияния, в частности давление, взяточничество и шантаж, ищет необходимые решения», — написал Бедный в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Бедного, украинцам остается только быть верными себе, понимая, что рассчитывать можно только на себя. «Никто за нас не будет бороться, кроме нас самих, перестаньте ждать сочувствия», — добавил министр.

Бедный отметил, что украинские спортсмены поднимут флаг страны и расскажут о своей борьбе на пресс-конференциях после побед. «Только упорная работа над собой даст нам основу для нашей собственной мягкой силы — влияния на решения международного уровня, которые будут соответствовать нашим интересам», — заключил министр.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) Украина
