Спорт⁠,
0

Мбаппе догнал Холанда и Ямаля в списке самых дорогих футболистов мира

Рыночная стоимость нападающего «Реала» выросла до €200 млн
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал одним из трех самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt после очередного обновления рыночной стоимости игроков в чемпионате Испании.

Мбаппе прибавил в цене €20 млн, его стоимость достигла €200 млн. Столько же сейчас у испанского форварда «Барселоны» Ламина Ямаля и норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Холанд достиг отметки в €200 млн 9 декабря после очередного обновления рыночной стоимости игроков в Английской премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов в 24 матчах, занимает первое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Мбаппе является чемпионом мира 2018 года, многократным чемпионом Франции и Испании, а также победителем Лиги чемпионов 2024 года.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
