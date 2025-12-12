Мбаппе догнал Холанда и Ямаля в списке самых дорогих футболистов мира

Рыночная стоимость нападающего «Реала» выросла до €200 млн

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал одним из трех самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt после очередного обновления рыночной стоимости игроков в чемпионате Испании.

Мбаппе прибавил в цене €20 млн, его стоимость достигла €200 млн. Столько же сейчас у испанского форварда «Барселоны» Ламина Ямаля и норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Холанд достиг отметки в €200 млн 9 декабря после очередного обновления рыночной стоимости игроков в Английской премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов в 24 матчах, занимает первое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Мбаппе является чемпионом мира 2018 года, многократным чемпионом Франции и Испании, а также победителем Лиги чемпионов 2024 года.