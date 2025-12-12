 Перейти к основному контенту
Линдси Вонн установила рекорд, победив на этапе Кубка мира в 41 год

Олимпийская чемпионка Ванкувера стала лучшей в скоростном спуске в Санкт-Морице. Американка одержала свою первую победу на этапе Кубка мира с марта 2018 года
Линдси Вонн
Линдси Вонн (Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Ванкувера американская горнолыжница Линдси Вонн одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира (КМ) в Санкт-Морице (Швейцария). В возрасте 41 года она установила рекорд как самая возрастная победительница этапа КМ в истории соревнований.

Свою 83-ю победу в карьере Вонн одержала с результатом 1 минута 29,63 секунды. Она стартовала под 16-м номером и финишировала с преимуществом в 0,98 секунды над австрийкой Магдаленой Эггер, для которой этот подиум стал первым в карьере.

Это первая победа Вонн на этапе Кубка мира с марта 2018 года. Предыдущий рекорд самого возрастного победителя принадлежал швейцарцу Дидье Кюшу, который выиграл супергигант в 2012 году в возрасте 37 лет.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но объявила о возвращении осенью 2024-го. Этот сезон станет для нее последним.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.

