Линдси Вонн установила рекорд, победив на этапе Кубка мира в 41 год
Олимпийская чемпионка Ванкувера американская горнолыжница Линдси Вонн одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира (КМ) в Санкт-Морице (Швейцария). В возрасте 41 года она установила рекорд как самая возрастная победительница этапа КМ в истории соревнований.
Свою 83-ю победу в карьере Вонн одержала с результатом 1 минута 29,63 секунды. Она стартовала под 16-м номером и финишировала с преимуществом в 0,98 секунды над австрийкой Магдаленой Эггер, для которой этот подиум стал первым в карьере.
Это первая победа Вонн на этапе Кубка мира с марта 2018 года. Предыдущий рекорд самого возрастного победителя принадлежал швейцарцу Дидье Кюшу, который выиграл супергигант в 2012 году в возрасте 37 лет.
Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но объявила о возвращении осенью 2024-го. Этот сезон станет для нее последним.
Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.
